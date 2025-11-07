«Podrían haberse evitado»: Los sindicatos de Jaén lamentan el último accidente laboral mortal

Las dos centrales sindicales, UGT y CCOO, se han concentrado ante las puertas de la Subdelegación del Gobierno en Jaén para mostrar su rechazo y ... preocupación tras el último accidente laboral mortal ocurrido en la provincia.

Según han recordado, en tan solo dos semanas, tres personas han perdido la vida en su puesto de trabajo: un buzo en el pantano del Rumblar (Baños de la Encina), otro trabajador en Martos el pasado 26 de octubre, y la última víctima en Úbeda. En lo que va de año, «diez personas han perdido la vida en accidentes laborales en nuestra provincia», afirmaban, y añadían: «Muchos de estos siniestros podrían haberse evitado con una adecuada cultura preventiva y medidas de seguridad en el trabajo».

Durante el acto, han intervenido las secretarias generales de UGT Jaén y CCOO Jaén, Pilar Gil y Silvia de la Torre, quienes han expresado sus condolencias a la familia, amigos y compañeros de la víctima, además de reiterar su compromiso con la defensa de la seguridad y la salud en el trabajo.