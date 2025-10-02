Guía clave de la procesión Magna de Jaén: recorrido y horarios Desde las 16:00 horas hasta la 1:15 horas, previsión del itinerario para este sábado

Enara López de la Peña Jaén Jueves, 2 de octubre 2025, 20:13

Más de mil personas recorrerán las calles de la ciudad de Jaén en una fiesta de fe única. La procesión Magna, 'Magnum Rosarium Spei: Rosario de Esperanza del Santo Reino', sacará veinte imágenes en representación de todas las comarcas jienenses por la capital. La salida oficial de la procesión se producirá por la tarde.

Las imágenes marcharán acompañadas por bandas de música delante y detrás, en un cortejo cuidadosamente organizado, con unas 50 personas que acompañarán a cada una de ellas. Cada misterio cuenta con su acompañamiento musical y, al salir de la plaza de Santa María, a cada paso podrá sumarse su propia agrupación musical hasta la llegada al templo de acogida.

A las 12:00 horas tendrá lugar la celebración de la misa en la calle Virgen de la Cabeza, con el rezo del Ángelus, tras el cual quedarán los pasos expuestos para los visitantes y, desde las 15:30 horas se pondrán en movimiento para ir saliendo hacia el recorrido procesional en orden y con buen ritmo.

Por pasos

La patrona de Alcalá la Real, la Santísima Virgen de las Mercedes representará el primer misterio de gozo: la Encarnación del Hijo de Dios en el seno virginal de María y será la primera en salir a las 16:00 desde la calle Virgen de la Cabeza. Desde ese momento, habrá margen de unos cinco minutos entre cada paso, con el objetivo de dar espacio para que avancen, en un recorrido continuo hasta la Catedral de la Asunción.

La Virgen de Zocueca, patrona de Bailén representará el segundo misterio de Gozo: la Visitación de María. Después le sigue la Virgen de la Fuensanta de Villanueva del Arzobispo, patrona de las Cuatro Villas. La patrona de Quesada, la Santísima Virgen de Tíscar irá detrás y, después, San José, patrón de la localidad de Jódar.

A las 17:00 horas está previsto que continúen el recorrido los pasos del misterio Luminoso, representados por los pasos del patrón de Los Villares, San Juan Bautista; la Santísima Virgen del Collado de Santisteban del Puerto, de donde es patrona; el Sagrado Corazón de Jesús, de la parroquia de La Merced de Jaén; el Cristo Resucitado, de Martos, y la Santa Cena de Linares.

Para las 18:00 horas saldrían del tercer misterio, el doloroso: la Oración en el Huerto, de Andújar; Jesús de la Columna, de Úbeda; el Santísimo Cristo de Humildad, de Alcaudete; Nuestro Padre Jesús 'El Abuelo', y el Santísimo Cristo del Consuelo, de Cazorla.

El último misterio partirá a las 19:00 horas desde la calle Virgen de la Cabeza, con los pasos del Resucitado de Linares; el Resucitado de la capital; los santos mártires de Arjona, San Bonoso y Maximiano; la Virgen del Alcázar, patrona de Baeza, y la Virgen de la Capilla, patrona de Jaén.

En la Catedral

Tras partir de la calle de Virgen de la Cabeza, continuarán por la avenida de Madrid hacia Virgen de la Capilla y ascender por Bernabé Soriano, dirección calle Campanas y terminar en la plaza de la Catedral.

La previsión inicial es que en torno a las 18:00 horas llegue la primera imagen a la plaza de Santa María, encabezando el misterio gozoso. Otros cinco minutos separarían su presencia del resto de pasos, que se unirán a los pies de la Catedral, donde se rezará comunitariamente el Santo Rosario ante el Santo Rostro y San Eufrasio, patrón de la Diócesis, con reflexiones elaboradas por Ramón Molina Navarrete e Inmaculada Cuesta, y acompañados por la orquesta y coral del grupo Musicalma, de Linares.

El desfile procesional irá avanzando y se espera que los pasos tarden unas dos horas como mucho en ascender hasta la Catedral, según el ritmo que marquen y si no hay ningún tipo de incidente ni imprevisto. El plan inicial es que para las 20:45 horas El Abuelo haga su entrada en la plaza y regrese al Camarín sobre las 22:15 horas. El último en llegar a su encuentro en la plaza sería el paso de la patrona de Jaén, Virgen de la Capilla, sobre las 21:50 horas.

A continuación, los pasos irán regresando a sus templos de origen o de acogida, dependiendo de dónde se ubican, pues algunos se han desplazado desde la avenida de Andalucía, como la Virgen del Collado de Santisteban del Puerto o la Santa Cena de Linares, ambos en el templo de San Felix de Valois. El más tardío, según previsiones, sería San Bonoso y Maximiano, con su entrada en la iglesia de El Salvador, junto al barrio de Peñamefécit, sobre las 1:15 horas de la madrugada del ya domingo.