El Grupo Sovena se une a la Confederación de Empresarios de Jaén La CEJ refuerza su apuesta por el sector agroalimentario con esta compañía ligada a la exportación de aceite de oliva y girasol

C. C. Jaén Miércoles, 15 de octubre 2025, 19:36 Comenta Compartir

La Confederación de Empresarios de Jaén (CEJ) y el Grupo Sovena, referente internacional en la producción y exportación de aceite de oliva y girasol, han suscrito un convenio de colaboración y adhesión con el objetivo de fortalecer los vínculos entre el tejido empresarial jienense y una de las compañías más consolidadas del sector agroalimentario mundial. Bartolomé González, presidente de la CEJ, y Manuel Alfonso Torres, director agroindustrial olivícola de Grupo Sovena, han sido los encargados de rubricar el acuerdo en la sede de la organización empresarial.

González ha puesto el foco en «el valor estratégico que tiene la agricultura para la economía y el desarrollo de la provincia de Jaén», subrayando la importancia de contar con la implicación de firmas como Sovena, «con más de un siglo de experiencia, comprometidas con la calidad del producto y con la sostenibilidad energética».

Asimismo, el presidente de la CEJ ha destacado la aportación que una compañía como Sovena puede realizar desde el punto de vista organizativo, «sumando conocimiento y experiencia a una de las actividades con más peso en la economía provincial e impulsando la mejora continua de los procesos».

Posicionamiento

Por su parte, el director agroindustrial de Sovena, Manuel Alfonso Torres, ha mostrado la satisfacción de la compañía por entrar a formar parte de la CEJ y contribuir a «reforzar el posicionamiento de la provincia de Jaén como referente en el sector del aceite».

Presente en Jaén a través de una almazara en Villanueva de la Reina y una planta de refinería y envasado en Andújar, Grupo Sovena es una de las principales compañías internacionales del sector agroalimentario. Con más de cien años de experiencia y presencia en más de 70 países, Sovena integra toda la cadena de valor, desde el cultivo y la molturación hasta el envasado y la distribución, garantizando la trazabilidad, la calidad y la sostenibilidad de todos sus productos.