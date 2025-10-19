El Grupo asiático Tianneng se plantea la posibilidad de implantar una fábrica en Jaén

Manuela Millán Domingo, 19 de octubre 2025, 19:05 Comenta Compartir

Novedades en la expedición por China. El alcalde de Jaén, Julio Millán, acompañado de la segunda teniente de alcalde, África Colomo, y de un representante de la Confederación de Empresarios de Jaén y responsable de la empresa Intelec, Antonio Ruano, han visitado la empresa china Tianneng con la que hace unos meses en Jaén se iniciaron conversaciones ante «el interés de la compañía de internacionalizar su negocio», centrado hasta ahora en el país asiático, y especializada en las baterías eléctricas.

El encuentro se ha producido con el presidente de la compañía, Zhang Thian Ren, con quien Millán ha compartido los avances que ya se produjeron en la visita que el vicepresidente de la compañía china realizó en junio a la ciudad, acompañado de representantes institucionales de la provincia de Zhejiang, donde está la compañía. El objetivo es avanzar en estos contactos institucionales de cara a la colaboración entre firmas.

Sobre el encuentro, Millán ha explicado que la empresa tiene implantación en todo el territorio chino y que, una vez conocieron su interés por expandir su negocio por el resto del mundo, y especialmente en Europa, «establecieron contactos para ofrecerles Jaén y tuvieron la oportunidad de conocer la idoneidad de la ciudad para introducirse en el mercado de Europa y el Norte de África de la mano del tejido empresarial jienense».

«Ese nuevo contacto al máximo nivel que se ha producido ahora era necesario para seguir insistiendo en que el Ayuntamiento de Jaén, como el resto de instituciones, está preparado para poder acoger esa inversión», ha explicado Millán. En este nuevo encuentro, también se ha podido abordar desde un plano técnico entre empresas y además esa colaboración se brinda también desde la Confederación de Empresarios jiennense y, a través de ella, de empresas del sector que en Jaén ya están trabajando en el ámbito de las energías.

Contentos

Por su parte, Antonio Ruano, ha destacado que «el encuentro ha sido fructífero porque en esta reunión no solo se ha planteado la colaboración entre ambas empresas, sino también líneas de trabajo». Así, especifica que, por un lado se ha hablado de acuerdos en la distribución de sus equipos, es una de las más importantes del sector de la baterías en China, con más de 30.000 empleados, lo que supone una «importante solvencia técnica y financiera» que puede venirles muy bien como empresa y que esos acuerdos de colaboración puedan ir creciendo, y por el otro, se están planteando en las próximas semanas empezar a trabajar en la posibilidad de implantar una fábrica en Jaén.

Junto a ello, Ruano señala que «también se ha hablado del tejido empresarial de la provincia al que la CEJ respalda, un tejido sólido que es importante que conozcan para las colaboraciones con empresas de China». «Para que con la mente abierta seamos capaces de crecer, porque en este viaje hemos conseguido un feed-back muy importante con empresas de mucha solvencia y capacidad de apoyar a otras empresas en la provincia», añade.

Líderes

La empresa china Tianneng se ha consolidado como uno de los líderes mundiales en el sector de las baterías, especialmente destinadas para vehículos eléctricos ligeros, aunque la compañía ha diversificado en los últimos años su actividad hacia nuevas tecnologías como el litio, sodio, hidrógeno y estado sólido, posicionándose como actor clave en la transición energética global. Tianneng está interesada en expandirse a otras ideas de negocio, como las baterías aplicadas a sectores de actividad como el de las energías renovables, trasladan desde el Ayuntamiento en una nota.

En su visita a la ciudad, la expedición institucional y de representantes de la empresa ya anunciaron en el mes de junio que «Jaén es la primera de la lista» de las opciones que la compañía baraja para su implantación en Europa.

Con más de 30.000 empleados y una red de más de 130 filiales, Tianneng opera una veintena de plantas de producción en distintas provincias chinas. En 2024, el grupo superó los 11.000 millones de dólares en ingresos, gracias a su expansión internacional y a su apuesta por la innovación y el reciclaje.