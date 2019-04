Vox, la gran incógnita

La gran pregunta que se hacen los observadores del tablero político ante las elecciones que se celebran hoy es cuánto poder decidirán los electores otorgarles a la formación ultraderechista Vox. De acuerdo con la encuesta que realizó GAD3 para IDEAL, el partido que preside Santiago Abascal y cuya lista en Jaén encabeza el hasta ahora senador y ex presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Francisco José Alcaraz, obtendrá un escaño en la provincia, que perdería Unidas Podemos. Sin embargo, esta no es la primera vez que este partido concurre a unas elecciones generales en la provincia. Ya lo hizo en 2016, cuando obtuvo votos en hasta 65 de los 97 municipios de la provincia. En ninguno de ellos, eso sí, su resultado fue significativo; no superó el 1% del total de los sufragios en ningún caso.

Otra incógnita es qué respaldo conseguirá finalmente Ciudadanos, que en 2016 fue la cuarta fuerza más votada, por detrás de la confluencia entre Podemos e IU, pero que ahora todo parece indicar que superará a esta y le arrebatará el diputado, lo que supondrá el nombramiento de Marián Adán, hasta hace unos meses, número dos de los 'críticos' en el PP.