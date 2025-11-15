Gran acogida del inicio del XII Simposio Internacional San Josemaría

Gran acogida del inicio del del XII Simposio Internacional San Josemaría en Jaén 'Voces de esperanza', que espera reunir a un millar de personas, según ... indican desde la organización, en una cita que tiene lugar en Ifeja.

El Simposio comenzó con la presentación del presidente de la Fundación Catalina Mir, Daniel Martínez, y el saludo de Luis García Millán, como representante del Ayuntamiento de Jaén. García Millán ha asegurado que la ciudad de Jaén «os recibe una vez más con como la primera», con una «enorme ilusión». Asimismo, ha señalado que el título 'Voces de Esperanza' es «muy acertado para el mundo en el que vivimos». «Una palabra sencilla y profundamente humana» ha dicho.

El abogado, profesor de Derecho, escritor, presidente de la Asociación FERT (centro asociado al IFFD España), y socio cofundador del despacho de abogados Amat & Vidal-Quadras, ha resumido en la conferencia inaugural la espiritualidad matrimonial que recoge en su libro de 'Dos en Dios', una invitación a redescubrir la belleza del matrimonio. De hecho ha comenzado asegurando que «toda vida es un misterio y en la vida de cada uno hay varios enigmas».

Vidal-Quadras ha hablado de una propuesta de espiritual matrimonial según las enseñanzas de san Josemaría. Entre otros aspectos: de «vivir la espiritualidad laical», o de que «muchos matrimonios fracasan porque no saben abandonar a sus padres, de forma simbólica. No saben distanciarse creando una nueva familia».

Premio

La jornada del viernes finalizó con la entrega del XII Premio San Josemaría a la IFFD (International Federation for Family development) organismo aconfesional con status consultivo en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en temas de familia y presente en más de 60 países. El premio reconoce el trabajo de esta institución que desde 1976 desarrolla su labor y abre esperanza en la sociedad, premio que ha recogido el propio Vidal-Quadras.

Se espera que en estos dos días participen un millar de personas desde distintos puntos de la geografía española, e incluso de otros países.