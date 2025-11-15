Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Participación en Ifeja. Ideal

Gran acogida del inicio del XII Simposio Internacional San Josemaría

En la conferencia inaugural se habló de una propuesta de espiritual matrimonial según las enseñanzas de san Josemaría

E. L.

Sábado, 15 de noviembre 2025, 12:23

Gran acogida del inicio del del XII Simposio Internacional San Josemaría en Jaén 'Voces de esperanza', que espera reunir a un millar de personas, según ... indican desde la organización, en una cita que tiene lugar en Ifeja.

