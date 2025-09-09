El grado de Biomédica recibe el visto bueno del Consejo de Universidades

Manuela Millán Martes, 9 de septiembre 2025, 13:36 Comenta Compartir

La Comisión Permanente del Consejo de Universidades, dependiente del Ministerio, estima la reclamación de la Universidad de Jaén y la de Granada y aprueba la verificación del Grado en Ingeniería Biomédica, por unanimidad, al considerar que los argumentos académicos presentados en la reclamación han sido avalados y reconocidos favorablemente.

Atendiendo al sentido de la resolución, y al efecto de dar la adecuada información a los futuros estudiantes y sus familias, dada la coincidencia en el tiempo con el inicio del curso en los centros universitarios de impartición de ambos títulos y en aras de la excelencia académica y de garantizar los derechos del estudiantado, la Universidad de Granada, en el marco de sus competencias y en coordinación con la Consejería de Universidades, Investigación e Innovación y la Universidad de Jaén, tal y como insta la Comisión Permanente, preparará a lo largo del presente curso académico los detalles necesarios para una implantación efectiva y exitosa de ambos títulos en el curso 2026/2027.

Las universidades se ponen a disposición de la Consejería de Universidades, Investigación e Innovación y de la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA) para seguir trabajando en la implantación de la Programación Universitaria 2025/2028 y para mejorar y fortalecer el Sistema Público Universitario Andaluz.

Fuentes el Ministerio señalan que se trata de una decisión excepcional e inédita, y se ha tomado ante la constatación de la adecuación de los argumentos académicos planteados en sus respectivas reclamaciones por estas dos universidades públicas en términos de asegurar la calidad global de los dos proyectos de Grado mencionados, en aquellos aspectos fundamentales de todo proyecto universitario de formación.

Con esta decisión, la continuación del procedimiento de verificación, aprobación y activación de un título universitario oficial, según la normativa vigente, requiere que, tal como ha defendido siempre el Ministerio, el Gobierno de la CCAA responsable de estas universidades, en este caso la Junta de Andalucía, competente en la materia, autorice el inicio de sus actividades académicas y ponga en funcionamiento todos los mecanismos y procedimientos para hacerlo efectivo.

Del mismo modo, acalran que esta situación respecto de estas dos titulaciones la podría haber resuelto antes la Junta de Andalucía a través de su agencia de calidad, la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA), que emitió por dos veces informe desfavorable, pese a los argumentos académicos explicitados por las dos universidades andaluzas, que son «muy sólidos». De haber reconsiderado su decisión, esta situación se podría haber resuelto satisfactoriamente antes. Ahora, ha tenido que ser la Comisión Permanente del Consejo de Universidades la que de forma excepcional resuelva esta situación garantizando la calidad de la docencia y asegurando los derechos del estudiantado.