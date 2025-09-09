El sí al grado de Biomédica «corrige una situación a todas luces injusta»

M. Millán Martes, 9 de septiembre 2025, 13:40 Comenta Compartir

El rector de la Universidad de Jaén, Nicolás Ruiz, ha manifestado su satisfacción ante la resolución adoptada este martes por la Comisión Permanente del Consejo de Universidades, que estima la reclamación realizada por las Universidades de Jaén y Granada y aprueba la verificación del Grado en Ingeniería Biomédica. En este sentido, resalta que este órgano ha atendido los argumentos de carácter académico presentados en la reclamación, que han sido avalados y reconocidos favorablemente, lo que permitirá la implantación del Grado.

Nicolás Ruiz ha indicado que se trata de una decisión «que corrige una situación, a todas luces injusta», provocada tras recibir el pasado mes de julio el segundo informe desfavorable por parte la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA). Asimismo, subraya el carácter excepcional de esta resolución de la Comisión Permanente del Consejo de Universidades, lo que confirma la sólida fundamentación aportada por las instituciones proponentes y que los argumentos de ACCUA para informar de forma negativa a la implantación del Grado en Ingeniería Biomédica «eran claramente erróneos».

El rector de la UJA ha destacado que la decisión se ha adoptado por unanimidad de todos los miembros de este órgano, del que forman parte seis rectores de universidades españolas y un representante del Ministerio de Universidad. «Estábamos convencidos de que nuestra propuesta para cursar el nuevo título es muy sólida y muy solvente. En base a esa fortaleza, el equipo de Gobierno de la UJA decidió llegar hasta el final, siguiendo todos los cauces administrativos pertinentes, para defender los intereses de nuestra institución y de todas las personas que han trabajado en la elaboración de las memorias», ha asegurado, para añadir: «Nos asiste la fuerza de la verdad y la razón se ha impuesto a cualquier otra consideración, gracias a que se han atendido nuestras justas reivindicaciones».

Así, ha explicado que, una vez aprobada la verificación del Grado en Ingeniería Biomédica, la Universidad de Jaén, en el marco de sus competencias y en coordinación con la Consejería de Universidades, Investigación e Innovación y la Universidad de Granada, tal y como ha instado la Comisión Permanente, preparará a lo largo del presente curso académico los detalles necesarios para la implantación de este título el próximo curso 2026/2027. Con esta decisión, se busca dar la adecuada información a los futuros estudiantes y a sus familias, dada la coincidencia en estos momentos con el inicio del curso 2025/2026, en aras de la excelencia académica y de garantizar los derechos del estudiantado.