El no al grado de Biomédica «carece de fundamento» aunque la UJA esperan el sí del Ministerio

Manuela Millán Miércoles, 3 de septiembre 2025, 13:02 Comenta Compartir

Habrá batalla. El rector de la Universidad de Jaén, Nicolás Ruiz, ha dado explicaciones de lo que considera «un despropósito y atropello» tras la negativa por parte de la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA), dependiente de la Junta, a la implantación del Grado de Ingeniería Biomédica, compartido con la Universidad de Granada.

Nicolás Ruiz mira ahora al Consejo de Universidades, un órgano adscrito al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, quien tendrá la última palabra tras el informe favorable de la Agencia. De esta forma, pide «lealtad y compromiso» al Ministerio. En caso de recibir una nueva negativa, optarán por volver a impulsar el proceso, aunque no descarta la vía de los Contencioso Administrativo.

Además, también ha confirmado que, si finalmente se produce la protesta convocada por la Plataforma en Defensa de la Universidad, y lo invitan, estará presente.

«No hay fundamento para el no»

Con respecto a los informes negativos, el rector de la UJA cree que «no se ha actuado bien en los plazos, en las formas, ni en el fondo». Con respecto a los plazos, ha recordado que «se informó del segundo informe favorable el 31 de julio, por la prensa, por lo que no había margen de actuación».

Con respecto al fondo, señala que «los argumentos de la Agencia son erróneos». «No hay una evaluación sólida, por lo que se siembra una sombra de duda sobre el proceso y la decisión», añade Ruiz. Además, considera que «existen las suficientes garantías en cada uno de los requisitos», de ahí la «perplejidad» del rechazo a un grado que «marcará el futuro de la Universidad».

Con respecto a los motivos, ha aclarado que «no es necesario que la UJA firme los convenios que se exigen, porque dependen de la Universidad de Granada»; también que «no hay fundamento sobre las prácticas porque no hay una norma que establezca su obligatoriedad», y además, en el caso de la oferta, se «decide curso por curso» y la propia agencia «contradice sus criterios».

Por todo ello, asegura que «hay que seguir dando la batalla» y que se seguirá trabajando para que el grado se implante el próximo curso, ante la casi imposibilidad de hacerlo este año.