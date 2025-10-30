Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Precinto policial en la tienda de San Clemente. Fotos: E. L.

A golpe de piedra: roban en la Cofradía de El Abuelo y en una tienda del centro de Jaén

Hace dos semanas entraron también en la tienda de ropa de segunda mano de Cáritas, dos veces seguidas

Enara López de la Peña

Jaén

Jueves, 30 de octubre 2025, 14:20

Comenta

Cristales rotos, desorden y un susto enorme. Es el plantel con el que se han encontrado la mañana de este jueves en la sede de ... la cofradía de El Abuelo, el local que hace esquina en la calle Maestra con la plaza de Santa María. Los rosarios, pulseras, llaveros y demás artículos que se exponían en el escaparte habían sido «arramblados». «Se lo ha llevado todo, todavía estamos haciendo valoraciones para el seguro, pero de la caja no cogieron nada», contaba la hermana mayor de la cofradía, Rosa Garrido, mientras recogía con una escoba los restos del robo.

