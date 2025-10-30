A golpe de piedra: roban en la Cofradía de El Abuelo y en una tienda del centro de Jaén

Cristales rotos, desorden y un susto enorme. Es el plantel con el que se han encontrado la mañana de este jueves en la sede de ... la cofradía de El Abuelo, el local que hace esquina en la calle Maestra con la plaza de Santa María. Los rosarios, pulseras, llaveros y demás artículos que se exponían en el escaparte habían sido «arramblados». «Se lo ha llevado todo, todavía estamos haciendo valoraciones para el seguro, pero de la caja no cogieron nada», contaba la hermana mayor de la cofradía, Rosa Garrido, mientras recogía con una escoba los restos del robo.

Fue con una arqueta, extraída de alguna alcantarilla, con lo que el ladrón rompió el cristal «en teoría antirrobo», matizaba Garrido, y que después dejó en mitad del caos. Una arqueta que apartaron después para recoger y, por lo visto, no es de la zona, así que el autor de los hechos debió «pasearse» por la ciudad con la arqueta antes de proceder a entrar a la fuerza en el local.

Ampliar Rosa Garrido recoge los cristales mientras explica lo sucedido a una vecina.

«La alarma saltó en torno a las tres de la madrugada, pero no se veía nada, así que no sabíamos qué había pasado, hasta que a las seis de la mañana los vecinos nos avisan que estaba el cristal roto», explicaba la hermana mayor. Preparan la denuncia para la Policía, que ya ha pasado la Científica para coger muestras de huellas, sacar fotos e iniciar la investigación.

Mientras esperan la llegada de un cristalero, han colocado un cartón para tapar el hueco del escaparate. La última vez que entraron fue hace varios años, en el 2010, en total tres robos han sufrido, pero no esperaban que con los nuevos métodos de protección volvieran a hacerlo.

«Está todo manga por hombro, con mucho cristal que hay que quitar con cuidado», afirmaba Garrido, y señalaba que la zona del casco antiguo, a pesar de ser pleno centro neurálgico de la capital, «se queda por las noches muy vacía». «En cuanto cierran los bares, está todo muy desangelado y esta gente puede ir a sus anchas», apuntaba. También han avisado al Ayuntamiento de Jaén para informar de que, en algún lugar, falta una tragona «y alguien puede hacerse daño con el hueco».

Ampliar Arqueta que encontraron dentro del escaparate de la calle Maestra.

No es el único sitio en el que han entrado esta noche. En la tienda de cosmética y productos de cuidado personal Yves Rocher, en la calle San Clemente, también accedieron de forma violenta. Una roca, más que probable causante del agujero en el cristal, permanecía estática, como si estuviera retenida, entre dos sillas de una cafetería próxima. En esa misma terraza, a paso y medio de distancia, se sentaban la encargada y otra empleada, que observaban el destrozo y esperaban. «La Policía nos ha dicho que no toquemos nada, incluso ellos se encargarán de limpiar, así que aquí estamos», comentaban.

Se lo encontraron así a la mañana antes de entrar a trabajar. El modus operandi sería similar al de la sede de la cofradía de Nuestro Padre Jesús. Cristales por el suelo dentro y fuera, un objeto pesado para abrirse paso y desorden, «aunque no mucho». En esta ocasión no se llevaron nada, «en apariencia», pues la caja suele estar abierta, según indicaban las empleadas, con el dinero «bien guardado». De esta manera, el ladrón sabe que no hay nada que llevarse.

Ampliar Escaparate que ha sido vaciado por el presunto ladrón.

Lo único que dejó el caco fue restos de sangre y papel con el que se limpió. Según se observaba a primera vista, se debió cortar con el cristal que él, ella o ellos mismos (pues no se sabe si pueden ser varios los autores), y se hirió al acceder a la tienda de manera violenta, manchando con sangre el suelo y dejando pruebas que la Científica ya ha recabado.

Y en Cáritas

Otro de los lugares que sufrió un robo recientemente fue la tienda de ropa de segunda mano Re- de Cáritas en la calle Federico Mendizábal. Con un método de robo más que similar al que ha sufrido la tienda de la calle adyacente, «casi hasta parece la misma piedra», afirmaba la encargada, Ana Romero, y muestra las fotos de cuando ocurrió el incidente.

Ampliar Ana Romero muestra las fotos de la roca que se usó en el robo.

Fue el 14 y también el 15 de octubre. Dos días seguidos. «Pusimos unos puntales con unas maderas después de que rompieran el escaparate y los empujaron al día siguiente para llevarse dos huchas con lo recaudado para la dana de Valencia, nada más», contaba, por lo que tuvieron que poner unas placas de chapa hasta que el seguro les coloque el cristal correspondiente.

Se llevaron dinero -que todavía están valorando exactamente cuánto- y un móvil, así como números de la lotería que guardaban en la caja registradora. «Sobre todo había mucho papel revuelto, con sobres abiertos, sin duda buscaban dinero en efectivo, porque tenemos una pantalla de televisor que no tocaron». «No pensaba que robarían aquí», se lamentaba Romero, y no solo fue una, sino dos veces, «y con la alarma puesta».

Ampliar Placa metálica que ahora protege el escaparate.

«Falta seguridad, que haya más policías por estas calles, que a la noche da miedo», decía, pues antes «al menos los escaparates iluminados daban una tranquilidad hasta de madrugada, pero ahora está todo apagado y a oscuras». Solo espera no tener que volver a vivir un susto así.