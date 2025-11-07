Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Acceso a una de las viviendas en Úbeda. PN

Golpe al narcotráfico en Úbeda: desarticulados dos puntos negros de venta de droga

Son tres las personas detenidas, acusadas de delito de tráfico de droga

E. López de la Peña

Viernes, 7 de noviembre 2025, 12:17

Comenta

Ruidos, olores y peleas a cualquier hora del día, sobre todo, de madrugada es lo que soportaban los vecinos de las calles Almendros y Enrique ... II en Úbeda, donde se ubican varios puntos negros de venta de droga y que provoca una sensación de «inseguridad» por el trasiego diario y continuo de personas drogodependientes. Por ello, tomando como nombre la calle, se puso en marcha la operación Enrique II, que concluye con la detención de tres personas y golpe al narcotráfico.

