Golpe al narcotráfico en Úbeda: desarticulados dos puntos negros de venta de droga
Son tres las personas detenidas, acusadas de delito de tráfico de droga
E. López de la Peña
Viernes, 7 de noviembre 2025, 12:17
Ruidos, olores y peleas a cualquier hora del día, sobre todo, de madrugada es lo que soportaban los vecinos de las calles Almendros y Enrique ... II en Úbeda, donde se ubican varios puntos negros de venta de droga y que provoca una sensación de «inseguridad» por el trasiego diario y continuo de personas drogodependientes. Por ello, tomando como nombre la calle, se puso en marcha la operación Enrique II, que concluye con la detención de tres personas y golpe al narcotráfico.
Los tres arrestados están acusados de 'trapichear' con droga en casas semiabandonadas o en ruinas. En los dos registros efectuados se han intervenido 40 gramos de cocaína, 17 gramos de heroína y 70 gramos de marihuana, todo ellos preparado para distribuir en dosis para el consumo, así como dinero en billetes de pequeño valor y útiles para el consumo, según informan en un comunicado la Policía Nacional.
Para dar respuesta a las demandas vecinales, es por lo que se han desarrollado varias operaciones policiales dirigidas a la lucha contra el tráfico de estupefacientes en la ciudad de Úbeda, la última el pasado 5 de noviembre cuando se procedió al registro de dos de esos puntos negros dentro de la localidad.
A las tres personas detenidas se le ha imputado un delito contra la salud pública por el que han sido puestos a disposición judicial.
