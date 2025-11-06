Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Acto de inauguración de la estatua. Ayto Jaén

El 'golfillo' Niño con Perro de Unghetti preserva la identidad cultural de Jaén

Una réplica de la estatua ha sido instalada en una plaza ubicada en la calle San Juan de la Cruz

E. López

Jueves, 6 de noviembre 2025, 16:35

Emotivo acto en homenaje al escultor jienense Constantino Unghetti Álamo (Castellar, 1923 – Málaga, 2015) que ha organizado el Ayuntamiento de Jaén con motivo del centenario ... de su nacimiento. Durante la ceremonia se ha descubierto una réplica de la escultura Niño con Perro, instalada en una plaza ubicada en la calle San Juan de la Cruz, cercana al lugar donde el artista tuvo su taller durante décadas.

