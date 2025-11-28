Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Premiados en el acto. Subde

El Gobierno reconoce en los premios Menina a Micaela Navarro, Carmen Espín y Clece

Se destacó el avance de la lucha con el liderazgo de las asociaciones de mujeres y del movimiento feminista

E. López de la Peña

Viernes, 28 de noviembre 2025, 16:29

Comenta

La Delegación del Gobierno de España en Andalucía ha entregado la mención especial de la XIII edición de los Reconocimientos Menina a Micaela Navarro Garzón, ... con la que ha distinguido «su amplia trayectoria política y feminista, su firme compromiso con la igualdad de género y por ser una de las figuras más destacadas y referentes en la lucha por los derechos de las mujeres en España».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El asesino confeso de Campillos: «Sus compañeros dicen que ya les había anunciado que no iría a trabajar el día del crimen»
  2. 2 Rescatan de madrugada a dos senderistas Erasmus atrapadas en Jabalcuz
  3. 3 La Junta transferirá 2,26 millones a la UJA para que pueda aplicar la subida salarial del 2,5%
  4. 4 Un obra que muestra el arraigo y la herencia del traje de volantes
  5. 5 ¿Por qué tomamos las uvas en Nochevieja desde 1892?
  6. 6 La I Edición de Oleoturismo vincula el olivar de la zona con promoción y salud
  7. 7 Jesús Estrella avala a los gestores de residuos de la construcción agentes en el empleo y la sostenibilidad
  8. 8 Así será la Navidad en Jaén: novedoso espectáculo visual, concurso de belenes y encendido de luces el día 5
  9. 9 Detenidos 15 ultras por una reyerta en el parque de La Alameda
  10. 10 El Ayuntamiento recibirá medio millón de euros por la ocupación en precario del monte público de Santa Catalina

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Gobierno reconoce en los premios Menina a Micaela Navarro, Carmen Espín y Clece

El Gobierno reconoce en los premios Menina a Micaela Navarro, Carmen Espín y Clece