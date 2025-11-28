El Gobierno reconoce en los premios Menina a Micaela Navarro, Carmen Espín y Clece

La Delegación del Gobierno de España en Andalucía ha entregado la mención especial de la XIII edición de los Reconocimientos Menina a Micaela Navarro Garzón, ... con la que ha distinguido «su amplia trayectoria política y feminista, su firme compromiso con la igualdad de género y por ser una de las figuras más destacadas y referentes en la lucha por los derechos de las mujeres en España».

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, acompañada del delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha sido la encargada de entregarle esta distinción, que se otorgan en el marco del 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, para reconocer a personas, proyectos e instituciones de Andalucía que se han destacado en su lucha contra cualquier forma de violencia machista durante el año 2025.

Ampliar Micaela Navarro recoge el premio.

Durante su intervención en el acto, María Jesús Montero ha trasladado un mensaje a los presentes asegurándoles que «necesitamos la fuerza y el empuje de la sociedad civil, con el liderazgo de las asociaciones de mujeres y del movimiento feminista para indicarnos por dónde hay que seguir avanzando», una labor en la que «tenéis el compromiso del Gobierno de España de que vamos a seguir trabajando en la erradicación de la violencia de género, de todas las violencias machistas, desde la unidad de acción y poniendo todos los recursos del Estado al servicio de la libertad y la dignidad de las mujeres».

En la provincia de Jaén también ha sido galardonado con el premio Menina el servicio de Ayuda a Domicilio de CLECE. El reconocimiento se concede por su labor en la atención a mujeres en situación de dependencia, que en ocasiones podrían estar sufriendo violencia machista por parte de sus parejas o exparejas. Desde octubre de 2022, la Subdelegación del Gobierno en Jaén estableció un acuerdo de colaboración con CLECE, que cuenta con más de 2.000 profesionales en la provincia, y con la Unidad de Violencia sobre la Mujer, orientado a fomentar la especialización de las auxiliares de ayuda a domicilio en el ámbito de la violencia de género.

Durante el acto también se entregaron ocho diplomas honoríficos a instituciones y personas destacadas en la lucha contra la violencia machista. En la provincia de Jaén, el reconocimiento ha recaído en Carmen Espín Quirante, por su trayectoria profesional y su compromiso social. A lo largo de su vida profesional, ha defendido con firmeza los valores de igualdad y justicia social.

Durante su intervención en la gala, conducida por la periodista Verónica Chumillas, Pedro Fernández ha sentenciado que «la igualdad se defiende con hechos y este Gobierno cumple con el mandato constitucional de hacerla real y efectiva» porque «consideramos la erradicación de la violencia contra las mujeres una tarea de Estado», un fin en el que «también trabajáis cada persona, cada comunidad y cada institución de los que hoy estáis aquí y cuyo trabajo por el respeto y la educación en igualdad hoy reconocemos».