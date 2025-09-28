Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La eurodiputada Carmen Crespo posa antes de la entrevista. J. JIMÉNEZ

«El Gobierno debe rechazar el marco financiero con recortes a la PAC»

Carmen Crespo, Portavoz de Agricultura del PP en el Parlamento Europeo ·

La eurodiputada y nueva coordinadora de Política Rural del PP defiende la importancia del sector agrario

Jesús Jiménez

Jaén

Domingo, 28 de septiembre 2025, 23:04

La eurodiputada y portavoz de Agricultura del Partido Popular en el Parlamento Europeo, Carmen Crespo, fue la ponente encargada de defender el informe político sobre ... el futuro de la agricultura y la PAC posterior a 2027, que salió aprobado con una mayoría de 393 votos a favor, 145 en contra y 123 abstenciones. Dicho documento muestra, ente otras cuestiones, el rechazo al recorte del 20% planteado por la Comisión Europea, al igual que a renacionalizar los fondos.

