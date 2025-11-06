Geopolítica, sostenibilidad o la IA acaparan la Cumbre de Asociaciones de Agencias de Viajes

Todas las miradas del sector turístico apuntan estos días a Jaén, pues la provincia alberga la 8ª Cumbre Mundial de Asociaciones de Agencias de Viajes. ... Una cita que reúne a 240 profesionales y 120 asociaciones nacionales e internacionales procedentes de más de 60 países que disfrutan de actividades, charlas y eventos repartidos entre la capital, Úbeda y Baeza.

Una oportunidad única no solo para demostrar la capacidad de la provincia para albergar estos eventos, que también, sino para divulgar la calidad y variedad de la oferta turística del territorio. Así al menos lo señaló Carlos Garrido, presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes, Carlos Garrido, durante la jornada inaugural.

«Jaén es algo más que 70 millones de olivos o más de 300 castillos y fortalezas. Es un destino impresionante, emergente, que ofrece cultura, historia, naturaleza, sostenibilidad y autenticidad», expresó. Respecto a la cumbre, señaló que «para defender los intereses comunes es necesario la fuerza y el trabajo colectivo del asociacionismo, es clave para la competividad, la renovación y para la influencia».

La jornada del jueves comenzó con la presentación de los destinos de Jaén y Andalucía y continuó con un debate moderado por Dave Keating sobre la industria turística en el entorno geopolítico actual, donde se explicó que como consecuencia de conflictos como el de Rusia y Ucrania, se ha incrementado notablemente la preocupación por la seguridad en los viajes.

Más tarde se celebró un panel sobre las comisiones y honorarios de los agentes de viajes y cómo se puede realizar una transición hacia modelos de remuneración sostenibles que reflejen su verdadero valor. Los expertos explicaron las diferencias geográficas en cuanto a la aplicación y normalización de comisiones: mientras que en Estados Unidos y una parte de Europa es habitual, en América Latina y el sur de Europa los clientes aún son reticentes a pagarlos.

IA

El siguiente panel versó sobre la Inteligencia Artificial. Nuria Lloret, catedrática en la Universitat Politécnica de Valencia y asesora senior Metric Salad, señaló que hay evidencia de que el uso de la IA es positivo para el sector de las agencias de viajes, pero recalcó la necesitad de disponer de datos de calidad para nutrirla y de tener en cuenta la ciberseguridad. Lloret expuso varios ejemplos de la utilidad del uso de esta herramienta e hizo hincapié en que lo ideal es la combinación de tecnología con las personas.

Por la tarde tuvo lugar el panel Time to Share, en el que se celebraron varias mesas: 'Las normas para viajar a Europa están cambiando: los sistemas EES y ETIAS'; '¿Cómo pueden los agentes de viajes implicarse en las cuestiones de turismo sostenible?'; 'Gestión de riesgos para turoperadores, NDC y disponibilidad de contenido en los viajes corporativos'; 'Turismo y aviación: una alianza estratégica para el crecimiento'; 'Retos en el desarrollo del turismo sostenible y Fortalecimiento de las agencias de viajes a través de la formación' han sido los temas tratados.