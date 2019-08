Los gatos no contentan a todos Se cuestiona la efectividad de la medida empleada por el Ayuntamiento. / SONRISAS DE GATO Colectivos animalistas protestan por la medida tomada por el Ayuntamiento JESÚS MUDARRA Jaén Sábado, 17 agosto 2019, 01:40

Hace unos días el Ayuntamiento de Jaén, a través de la empresa concesionaria FCC, hizo publico que había puesto en práctica un plan experimental y de lo más novedoso como complemento a los tratamientos contra la plaga de ratas que incomoda al barrio del Bulevar. Este consistía en la instalación de dos casetas con gatos silvestres para que estos cazasen a los roedores disminuyendo la población de la colonia que ha proliferado en los últimos meses en la capital del Santo Reino.

Las reacciones cargadas de humor por lo inédito de la medida no se hicieron esperar, pero ha habido colectivos a los que la iniciativa no les ha hecho ninguna gracia. Los principales actores animalistas de la ciudad se han mostrado indignados por una medida que entienden que es ineficaz y que no tiene en cuenta lo mejor para los animales.

Asociaciones animalistas como Huella de Jaén o el partido político Equo han mostrado públicamente su disconformidad. «Lo de los gatos, además de muy difícil de controlar, no pasa de ser una medida peculiar que no va a resolver el problema», explicó Equo en un mensaje en el que también pedía un control de las colonias felinas.

Estudio contra la medida

Lo cierto es que hay quien avala esta opinión. De hecho la ciudad de Nueva York ya contempló esta solución ante una plaga de roedores pero la acabó desestimando, entre otras cosas, por un estudio llevado a cabo por biólogos estadounidenses, y publicado en la revista Frontiers, en que se observó a una colonia de gatos y otra de ratas de un vertedero de la ciudad. Según los resultados de este estudio, solo dos de los cinco gatos lograron atrapar a un roedor durante los cinco meses en que duró la observación y esto no se debe a que no cacen roedores sino a que para hacerlo deben darse unas condiciones exactas: que los felinos tengan hambre, que no haya otra fuente de alimentos más asequible y que cuenten con un cierto factor sorpresa.

Además de considerar esta medida ineficaz, los principales comentarios críticos apuntan a una preocupación por el cómo la presencia de los gatos pueda afectar a la fauna local, sobre todo de aves. Entienden estos colectivos que ante la dificultad de cazar a las ratas, los felinos acabaran por hacer lo propio con los pájaros que viven los árboles de los parques.

El propio Ayuntamiento salía al paso de las críticas en su perfil oficial de la red social Twitter a la vez que pedía la colaboración de los vecinos para que esta medida acabe funcionando: «Instalar casetas para gatos es solo una experiencia piloto para erradicar la presencia de ratas. Los gatos están esterilizados, tienen los controles veterinarios y están alimentados, por lo que pedimos que no los sobrealimenten. El pack pienso más agua es también apetecible para las ratas».

El mensaje, con recado incluido para los vecinos que han depositado comida para gatos frente a las dos casetas instaladas en el barrio del Bulevar, ha tenido su contestación por parte de la asociación Huella de Jaén: «Que los gatos hoy en pleno siglo XXI, no se han adiestrados ni sometidos a ningún tipo de curso para la caza furtiva' de roedores... Ahora si no cazan será culpa de los que alimenten a los 'raticidas naturales'. ¿Cuánto tiempo es el pilotaje»?.