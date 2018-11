Las gasolineras sin personal siguen aumentando y son ya casi una de cada tres en Jaén Un usuario de una gasolinera se sirve el combustible en su ciclomotor. / ALFREDO AGUILAR Los sindicatos piden a la Junta que frene su crecimiento; en Jaén están por encima de la media, de 39 hace solo cinco años a 55 ahora MIGUEL ÁNGEL CONTRERAS JAÉN ANTONIO SÁNCHEZ GRANADA Jueves, 15 noviembre 2018, 15:02

Los dos sindicatos mayoritarios, CC OO y UGT, han solicitado a la Junta de Andalucía que ponga coto al crecimiento de las gasolineras desatendidas en la provincia. Ambos colectivos se movilizarán hoy en todas las provincias andaluzas tras iniciar el mes pasado una serie de movilizaciones que se han prolongado durante noviembre después de que la administración autonómica retirara un decreto que pretendía aprobar en los próximos meses con el que iba a obligar a las gasolineras automáticas a contar con al menos un trabajador durante el tiempo que permaneciera abierta.

En la provincia existen actualmente 55 estaciones de servicio sin personal, según datos del Gobierno central. El Ejecutivo de Pedro Sánchez respondió a una pregunta por escrito realizada por el diputado socialista Miguel Ángel Heredia y detalló el número de gasolineras que el 1 de enero de 2017 existían en España y cuales de ellas se encuentran desatendidas. En Jaén, de las 188 gasolineras que había a comienzos del año pasado casi una de cada tres no tienen asalariados. Suponen un 29,2% del total, dos puntos por encima de la media de Andalucía y cinco de la nacional. Las protestas llegan no solo por los datos sino por la tendencia que marcan las gasolineras sin asalariados. Entre 2012 y 2017 la ratio entre gasolineras sin personal y el total de gasolineras ha crecido en todas las provincias españolas salvo en cinco. En Jaén se ha pasado de 39 a 55. A ello se une la pérdida de personal que se producido en centenares de gasolineras que supone la pérdida de miles de puestos de trabajo, según los sindicatos y la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES).

«Repercuten de manera muy negativa en el desarrollo del empleo del sector, ya que no necesitan trabajadores, estableciendo, por tanto, una competencia desleal con el resto de estaciones que si cumplen con toda la normativa vigente», lamentan desde UGT, señalando además que «vulneran los derechos de algunos consumidores, como son las personas con discapacidad, las personas mayores con cierta movilidad reducida y las mujeres embarazadas, ya que en estas gasolineras no se dispone de la ayuda que precisan estas personas para repostar. Las gasolineras están obligadas a ofrecer sus servicios y productos cumpliendo los principios de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal», apostillan.

Desde Europa

La Junta de Andalucía se remite al criterio de la Comisión Europea (CE), que argumenta que la exigencia de presencia de un empleado como mínimo en la estación de servicio puede constituir una restricción de la libertad de establecimiento de las empresas. De hecho, la CE está obligando a las comunidades autónomas, que tienen normativas contrarias a la implantación de este tipo de estaciones, a dar marcha atrás porque son contrarias al libre mercado.

Además, los requisitos «que obliguen a tener un número mínimo de empleados» forman parte de los que el Estado «debe eliminar de su legislación, a menos que sean no discriminatorios, justificados y necesarios para proteger una razón imperiosa de interés general». Por tanto, a su juicio, cualquier regulación debería ser estatal.