García Anguita niega su vinculación al caso Matinsreg y la atribuye a «una venganza»

El exparlamentario andaluz Miguel Ángel García Anguita (PP) defendió ayer su inocencia y negó cualquier vinculación con Matinsreg, la empresa de Toro (Zamora) a la que en 2012 el gobierno local popular encargó el mantenimiento de las fuentes ornamentales en la ciudad de Jaén y a cuyos responsables se investiga por un supuesto quebranto económico de la arcas municipales que supera los 3,6 millones de euros mediante 'pagos inflados'. Cinco minutos antes de la hora a la que estaba citado por el juzgado de Instrucción número 2 de Jaén para prestar declaración como investigado, García Anguita se personó en compañía de su abogado. Algo menos de hora y media duró su declaración en sede judicial, al filo de las once de la mañana.

Tanto a la entrada como a la salida del juzgado, García Anguita, el que fuera concejal de Personal en el Ayuntamiento de Jaén y secretario general del PP de Jaén en el momento de los hechos investigados, defendió su inocencia y negó cualquier vinculación con Matinsreg. «Niego haber tenido relación, yo llevaba tres áreas de otra concejalía y no había ninguna relación», afirmó García Anguita a los periodistas.

«Yo conocí a un señor que después trabajó con esa empresa, que me presentó un amigo y que no tiene nada que ver con la situación que aquí se debate», indicó el exparlamentario andaluz que fuera mano derecha del entonces alcalde y exsecretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, que también aparece como investigado en la causa. Añadió que su inocencia la demostró en su declaración, pero «sobre todo con las pruebas que vamos a proponer a partir de esta declaración». En este sentido, atribuyó todo a «una venganza» de un operario municipal, que aparece como testigo en la causa. Según la versión de García Anguita, él se encargó de retirar a esta persona de un puesto técnico ya que «era un operario y no un técnico».

«Si estuviera en la empresa privada a lo mejor sería técnico, en la Administración pública la única forma de acceder a superior categoría es por concurso oposición o por oposición», afirmó García Anguita. Frente a ello, el operario, testigo de la causa, mantiene que fue retirado de su puesto ante su negativa a dar el visto bueno a las facturas que pasaba Matinsreg.

La citación como investigado de García Anguita se lleva a cabo después de la disolución del Parlamento andaluz y de que haya perdido su condición de aforado. El auto judicial de citación señala que se requiere su declaración en calidad de investigado «a la vista de que venía siendo citado reiteradamente por diversos testigos e investigados como principal partícipe y organizador de la actuación aparentemente delictiva consistente en la encomienda a la empresa Matinsreg de la realización de las labores de mantenimiento de las fuentes ornamentales y de beber, del alumbrado y de las instalaciones semafóricas de la ciudad en verano de 2012».

Acusación de malversación

En concreto, se le investiga después de que le hayan apuntado como la persona que medió para que Matinsreg se hiciera con el servicio pese a que desde Intervención se advertía de que el procedimiento de adjudicación no se ajustaba a la legalidad vigente. Todo apunta, según el auto, a que García Anguita cuando era concejal habría «adoptado personalmente decisiones imprescindibles para que se pudiera consumar la malversación que se viene investigando, que constituyó el fin último de los distintos delitos que son objeto de la presente instrucción».