Hoy ganan todos, o no Las elecciones andaluzas para la undécima legislatura son a la vez premunicipales y pregenerales. De ahí el revuelo. Salvo sorpresas, todos dirán esta noche haber ganado y llevarán razón en esta ocasión. Pero, a la vez, puede darse la paradoja de que todos pierdan, unos por no sumar y otros por falta de acuerdo para gobernar JOSÉ M. LIÉBANA Domingo, 2 diciembre 2018, 13:07

Putin acusa al presidente de Ucrania de utilizar la actual escalada de tensión por razones electorales. Él, que utilizó precisamente la anexión de la península de Crimea para eternizarse en el poder. Putin sabe de lo que habla. Sabe cómo manejar elecciones, a la vez que choca esos cinco con el príncipe saudí. Es la democracia actual del 'trumputismo': nacionalismo, xenofobia, descaro, mentiras y cintas de vídeo, parafraseando la conocida película de Sorderbergh. Cintas de vídeo en forma de campañas en redes sociales, el último juguete en manos 'trumputistas'.

Todos esos manejos los hemos visto en mayor o menor grado en la campaña andaluza. En la campaña, precampaña y postcampaña, pues es probable que esto no acabe hoy. Unas elecciones con mucho nacionalismo, catalán y español, y eso que son unas autonómicas y que la actual presidenta no es precisamente la más 'indepe' en el PSOE. Unas elecciones de todos contra todos, como si no hubiera un mañana. Unas elecciones llenas de simplismos, medias verdades y mentiras a las claras.

Hoy todos ganarán y esta vez llevarán razón. Porque, según todas las encuestas, ganará el PSOE en votos, y también ganará un PP deshilachado si logra mantener la segunda posición como le dan los últimos sondeos, ganará Ciudadanos porque duplicará sus resultados de 2015 y ganara Adelante Andalucía porque la coalición de Podemos e IU reforzará posiciones y puede ser determinante, como ocurrió en 2012, cuando por primera vez ganó el PP y gobernaron PSOE e IU. Hasta ganará Vox, al que unos y otros le han hecho la campaña y un hueco.

Y sin embargo puede resultar una victoria pírrica. En el caso de a quienes no les alcance la suma para formar gobierno es evidente. Las elecciones son para conquistar el poder, para gobernar, no para tener más votos, que eso queda muy bonito pero no sirve de 'na'. Que se lo pregunten a la tristeza de Javier Arenas subida al balcón de la sede hace seis años proclamando un triunfo «histórico» que le retiró de la escena andaluza. Y en el caso de a quienes les alcance la aritmética, porque a ver quién pacta para hacer presidente o presidenta a nadie, después de lo que se han dicho, después del divorcio de 2015 y, sobre todo, con la posibilidad de unas elecciones generales a la vista.

Porque acabó el bipartidismo pero no se alumbró su relevo; porque pactar está mal visto y es de perrillo faldero, y porque estas elecciones son de colmillo retorcido al ser mucho más que unas autonómicas. Han querido que sean un prólogo de las municipales de mayo que viene y una primera vuelta de las generales. De ahí el desembarco de líderes nacionales. El que más, Pablo Casado, que en cierta medida ha eclipsado, y sostenido a la vez, a Juanma Moreno. La insistencia de este último en decir que ha logrado que se hable mucho de él, lo dice todo. El PP nacional no tenía más remedio que 'salvar al soldado Juanma', porque se habría hecho la lectura de que el 'efecto Casado' se evaporaba. Rivera también estaba obligado, primero para alejar a Juan Marín de Susana Díaz y, segundo, porque vio la oportunidad de 'sorpasso' al PP comenzando por Andalucía. Mientras que el desembarco en Podemos-IU y en el PSOE ha sido menor por las distancias que todo el mundo conoce entre sus líderes nacionales y regionales, y por encarnar proyectos en cierta medida a su aire.

CANDIDATOS JIENENSES

Es cierto que se han hecho propuestas, que, por ejemplo, los candidatos jienenses han planteado medidas concretas para mejorar la provincia en carreteras (terminación de la Autovía del Olivar o la construcción de la Torredonjimeno), en ferrocarril (recuperación de trenes o mejor conexión con Granada), en sanidad (más'chares' o la Ciudad Sanitaria) o en empleo (un plan especial, reindustrialización N-IV), aunque muchas de ellas no sean novedosas porque se arrastran desde hace antes de la crisis. Es verdad que los cuatro cabezas de cartel (Ángeles Férriz, Maribel Lozano, José Luis Cano y Mónica Moreno) se han batido el cobre en multitud de actos y debates a cuatro como ha habido esta vez. Y lo más seguro es que los cuatro entren en el Parlamento y se les exija, junto a los otros siete jienenses, mayor trabajo y consenso que a otros para impulsar una provincia que tanto necesita. Pero también es cierto que en estas elecciones ha habido muchas interferencias, y no precisamente de Putin, sino más bien de alcaldables y candidatos a presidentes del Gobierno.

Dicho lo cual, y como suelen decir aquellos a los que las encuestas dan mal, la verdadera encuesta es hoy. Son los jienenses y el resto de andaluces los que tienen la última palabra - o la penúltima - para desmentir o confirmar los sondeos. Aunque es probable que esta noche todos digan que han ganado. O no.