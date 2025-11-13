Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Varias gallinas en una granja avícola, en una fotografía de archivo. EFE/Laurent Gillieron

Los ganaderos de Jaén, obligados a confinar a las aves de corral por la gripe aviar

El Ministerio de Agricultura decreta esta medida en todo el país, aunque la provincia no ha registrado focos por el momento

Jesús Jiménez

Jaén

Jueves, 13 de noviembre 2025, 12:32

Comenta

De la recomendación a la obligatoriedad para frenar el avance de la gripe aviar. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha decretado el confinamiento, ... a partir de este jueves, de todas las aves de corral que se crían al aire libre en España. La medida incluye a Jaén, a pesar de no haber sido declarado ningún foco en toda la provincia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un funcionario sobre la paga extra de Navidad de los pensionistas: «Será suficiente cobrar un día, solo un día»
  2. 2 El PP exige a Reyes que mire por los jiennenses en vez de por su interés partidista
  3. 3 Productores de la zona inculcan a la sociedad las excelencias del aceite de oliva
  4. 4 Andújar será sede del gran premio de España de tiro con arco
  5. 5 Los empresarios turísticos de Jaén se incorporarán a la Mesa del Aeropuerto
  6. 6 Un nuevo centro de datos en Jaén facilita el intercambio de información
  7. 7 Las catas en el colegio Jesús María demuestran que no hay daños estructurales
  8. 8 El Museo de Jaén exhibe obras religiosas en un nuevo espacio expositivo
  9. 9 El Museo de Jaén exhibe obras religiosas en un nuevo espacio expositivo
  10. 10 El Hospital de Jaén renueva 163 camas articuladas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Los ganaderos de Jaén, obligados a confinar a las aves de corral por la gripe aviar

Los ganaderos de Jaén, obligados a confinar a las aves de corral por la gripe aviar