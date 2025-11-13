Los ganaderos de Jaén, obligados a confinar a las aves de corral por la gripe aviar

De la recomendación a la obligatoriedad para frenar el avance de la gripe aviar. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha decretado el confinamiento, ... a partir de este jueves, de todas las aves de corral que se crían al aire libre en España. La medida incluye a Jaén, a pesar de no haber sido declarado ningún foco en toda la provincia.

Se trata de un refuerzo de las medidas preventivas frente a la influenza aviar ante el aumento del riesgo de expansión de esta enfermedad altamente infecciosa. La orden ministerial, publicada en el Boletín Oficial del Estado, extiende a todas las granjas avícolas, incluidas las explotaciones ecológicas y las de autoconsumo o las que produzcan carne o huevos para su venta directa al consumidor.

La María Isabel Campos Robledillo, secretaria de ganadería de La Unión de Pequeños Agricultores (UPA) Jaén, detalla que la incidencia de esta medida será menor en Jaén que en otros territorios, puesto que la mayoría de explotaciones avícolas son de pollos de engorde, dedicados a la producción de carne, que ya de por sí han de estar confinados dentro de las granjas.

Ahora el trabajo se centra en informar a los ganaderos que tienen menos de 30 gallinas ponedoras, que con la legislación actual no tienen por qué declararlas. Como complemento a otros rebaños, estas aves se crían en corral y por tanto sí están más expuestas al contagio de la enfermedad.

«El mayor problema es que estas gallinas ponen huevos dedicados al consumo familiar o se venden entre los vecinos. Al no estar dados de alta es difícil que las autoridades hagan los controles pertinentes de seguridad. Por eso los estamos llamando a todos para advertirles de la problemática», señala.

Respecto a que no haya focos en Jaén, Campos Robledillo pide mantener la alerta, pues el descenso de las temperaturas facilita la supervivencia del virus y las aves migratorias están llegando a toda Andalucía.

Además del confinamiento, la medida incluye la prohibición de la cría de patos y gansos con otras especies de aves de corral y dar agua a las aves de corral procedente de depósitos de a los que puedan acceder aves silvestres, salvo en caso de que sea tratada a fin de garantizar la inactivación de posibles virus de influenza aviar.

También queda prohibida la presencia de aves de corral u otro tipo de aves cautivas en los centros de concentración de animales, incluidos los certámenes los certámenes ganaderos, muestras, exhibiciones y celebraciones culturales, así como cualquier concentración de aves de corral u otro tipo de aves cautivas.

En los casos en los que no fuera posible el confinamiento de las aves de corral, la autoridad competente de las comunidades autónomas podrá autorizar el mantenimiento de la mismas al aire libre mediante la colocación de telas pajareras o cualquier otro dispositivo que impida la entrada de aves silvestres. En este caso, las aves tendrán que alimentarse y abrevarse en el interior de las instalaciones o en un refugio que impida la llegada de aves silvestres y evite el contacto de éstas con los alimentos y el agua destinados a las de corral.