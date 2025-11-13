Los ganaderos de Jaén esquivan la gripe aviar: «estamos tomando precauciones»

Calma tensa entre los ganaderos de la provincia de Jaén frente al virus H5N1, más conocido como gripe aviar, que tras varios años sin incidencia ... ha proliferado con fuerza tanto en Europa como en España. Tanto es así que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación activaba este lunes la prohibición de criar aves de corral al aire libre en las zonas de riesgo donde se han detectado más focos.

En total son 1.199 municipios los afectados por la restricción, si bien por suerte ninguno de ellos se localiza en Jaén, donde aún no se han detectado casos. El principal motivo de que la provincia se haya librado por el momento es que la mayoría de explotaciones son de pollos de engorde, es decir, dedicados a la producción de carne, y que por la regulación actual no pueden estar al aire libre.

Así lo asevera María Isabel Campos Robledillo, secretaria de ganadería de La Unión de Pequeños Agricultores (UPA) Andalucía, quien explicó a IDEAL que en este tipo de explotaciones el contacto con las aves silvestres, portadoras de la enfermedad, es menor, lo que dificulta el contagio.

«Aun así, no es imposible. Por ello recomendamos a todos los ganaderos jienenses que intensifiquen las medidas de seguridad y eviten, en la medida de lo posible, que las aves silvestres pasen por sus fincas. Se contagia por la pluma, y en un breve descuido se produce el contagio y pierdes la camada», detalla.

Cristóbal Granero es propietario de una explotación de pollos de engorde en Peal de Becerro. Con 8.500 ejemplares, admite «la incertidumbre» que vive estos días, y la frustración que supone «no poder hacer nada por evitar el contacto con estos animales».

«Se han endurecido los controles y vienen a tomar muestras, pero sin embargo a esas aves, como las tórtolas o las palomas, no podemos cazarlas, por lo que no sé que más podemos hacer», manifiesta el ganadero jienense. Una preocupación más que razonable, por que sólo con que se contagie un espécimen el resto de la camada tiene que ser sacrificada.

«Es llevarlos directamente al crematorio. Por ejemplo, con el número que yo tengo, que soy de los más pequeños de la provincia, hablaríamos de unas pérdidas de unos 5.000 euros solo en los ejemplares, sin contar la inversión en el alimento. Después se le sumaría el tiempo que no ingresas hasta que puedas volver a comprar más y criarlos», señala.

Si bien es cierto que existen pocas explotaciones de gallinas ponedoras en la provincia, la realidad es que muchos ganaderos sí tienen ejemplares para el consumo propio, e incluso en ocasiones sin declarar. Las organizaciones agrarias están realizando una labor de comunicación con esos ganaderos para advertirles y detallarles las recomendaciones.

Según desgrana Antonio Rodríguez, responsable de la ejecutiva de COAG Andalucía en ganadería, las medidas más importantes son dos: confinar a los animales y evitar los bebederos compartidos entre animales domésticos y silvestres.

«Las gallinas ponedoras viven en corral, por lo que es necesario confinarlas en espacios cerrados para evitar todo contacto con las aves silvestres. En caso de no poder tiene que vallarse para evitar el contacto. Después alimentar a los animales dentro y no utilizar bebederos que puedan compartirse», manifiesta Rodríguez.

Con todas estas precauciones y las características de las explotaciones ganaderas, desde el sector esperan una incidencia baja. «Puede que haya algún caso aislado, pero si se siguen las pautas recomendadas no se va a convertir en un problema serio, quizás algún foco de contagio, pero nada más», concluye Isabel Campos.