Los futuros guardianes del monte inician curso en el Centro de Capacitación Forestal de Vadillo-Castril

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, ha inaugurado oficialmente el curso académico 2025-2026 del ciclo de grado superior Gestión Forestal y del Medio Natural en el Centro de Capacitación y Experimentación Forestal de Vadillo-Castril, en Cazorla. Un espacio que este año celebra su 60 aniversario y que se erige como «un referente nacional en Formación Profesional especializada».

El nuevo curso, que representa la trigésima promoción de técnicos superiores y la decimotercera del ciclo formativo, cuenta con 47 alumnos matriculados, de los cuales 27 son de nuevo ingreso y 20 continúan en segundo curso, según ha informado la Junta de Andalucía.

Los estudiantes proceden de Jaén y de otras provincias andaluzas, como Córdoba, Granada, Almería o Sevilla, si bien hay algunos llegados de Castilla-La Mancha y Murcia. Algo que, a juicio de García, «evidencia el prestigio del centro».

«La demanda ha vuelto a llenar las aulas, lo que demuestra la calidad y el reconocimiento de esta formación, como se percibe en la respuesta que ha tenido el incremento, en 1.460 plazas, de la oferta de la Junta para Formación Profesional para el curso que comienza», ha afirmado.

Al hilo, ha apuntado que «son 48.000 plazas más de FP las que el Gobierno andaluz ha ofertado desde 2019» (un 40 por ciento más), al tiempo que ha expresado la apuesta «por grupos reducidos para garantizar una atención personalizada y unas condiciones óptimas de seguridad en las prácticas».

Acompañada, entre otros, por el director del centro, Miguel Ángel Ruiz, ha explicado que, con esta formación, «lo que se pretende es que el alumno alcance diferentes capacidades como las de programar, organizar, supervisar y realizar, en su caso, los trabajos en monte y en viveros, controlando y protegiendo el medio natural, estando preparados para actuar en la conservación y mejora ambiental, aplicar los planes de calidad, prevención de riesgos laborales y protección ambiental».

«El paso por Vadillo-Castril brinda a estos estudiantes una extraordinaria oportunidad de acceder al mercado laboral como guías de naturaleza, técnicos de monte en trabajos forestales, encargados de jardinería, selvicultores y, por supuesto, como no puede ser de otro modo, como agentes de medio ambiente y técnicos en extinción de incendio forestales», ha valorado la consejera.

Empleo verde

Durante el acto, también ha subrayado el compromiso autonómico «con una educación profesional de excelencia, vinculada al desarrollo sostenible y al empleo verde». En este punto, ha asegurado que este centro de Cazorla representa el modelo que la Junta quiere «consolidar en Andalucía: una formación práctica, conectada con el entorno y con alta empleabilidad».

«No en vano la inserción laboral de nuestros egresados alcanza el 60 por ciento en los primeros seis meses tras finalizar sus estudios, lo que confirma que estamos formando profesionales altamente demandados», ha manifestado.

En este sentido, ha resaltado la trayectoria del centro y ha recordado que más de 680 alumnos se han titulado en sus aulas, tras recibir unas 2.000 horas de formación ambiental. Además, ha hecho hincapié en la modalidad dual como clave en el éxito del programa: los alumnos «aprenden en contacto directo con las mejores empresas del sector, en condiciones reales de trabajo, lo que los prepara para afrontar los retos del mercado laboral desde el primer día».

Enclave privilegiado

Por otra parte, García ha tenido la oportunidad de conversar con el alumnado y el equipo docente --compuesto por cuatro profesores a cargo de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y cuatro técnicos de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente-- sobre los retos del curso y las oportunidades profesionales que ofrece el sector forestal.

También ha recorrido las instalaciones del centro, con una plantilla integrada por 15 profesionales que desarrollan su labor en las distintas instalaciones, entre las que destacan los laboratorios especializados, una biblioteca con más de 3.000 volúmenes, el aula de informática, la residencia o el comedor.

A su enclave privilegiado se suman otras ventajas para el alumnado, como el hecho de tener «un simulador forestal para la conducción de maquinaria pesada casi único en España»; acceso a un rodal forestal de más de ocho hectáreas en el paraje Nava de San Pedro para prácticas reales en el monte o la posibilidad de participar en trabajos reales y prácticas en centros universitarios y otros organismos.

En este contexto, ha reiterado el compromiso de la Junta con la Formación Profesional como motor de transformación social y ambiental. «Queremos que nuestros jóvenes sean protagonistas del cambio hacia un modelo más sostenible y este ciclo formativo es una herramienta poderosa para lograrlo», ha dicho la consejera, quien ha anunciado que «se seguirá reforzando la inversión en recursos para el centro, infraestructuras, equipamiento y en el ámbito de su colaboración con empresas».