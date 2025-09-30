El futuro y la rentabilidad del olivar, a debate en Jaén COPE organiza su III Encuentro Oleícola, donde expertos han abordado el reto de la sostenibilidad en el cultivo

Jesús Jiménez Jaén Martes, 30 de septiembre 2025, 13:19

La rentabilidad, las condiciones y el futuro del olivar, a debate. Este martes se ha desarrollado el III Encuentro Oleícola COPE Jaén, donde se ha abordado se abordará el reto de la sostenibilidad para garantizar el cultivo en las próximas generaciones

La sala Pascual Rivas de la Antigua Escuela de Magisterio de la Universidad de Jaén ha contado con reputados expertos como ponentes en las tres mesas convocadas: 'El olivar como sumidero de carbono, retos y oportunidades climáticas'; 'Residuos con valor: bioeconomía circular en la almazara'; y 'Tecnología, juventud y futuro del olivar tradicional'.

En mesa 'Tecnología, juventud y futuro del olivar tradicional' se ha centrado en la agricultura de precisión (con el uso de nuevas tecnologías como drones, sensores y aplicaciones de trazabilidad), la incorporación de jóvenes y relevo generacional en clave circular, y los nuevos modelos de negocio sostenible y certificaciones éticas.

La segunda mesa, 'Residuos con valor: bioeconomía circular en la almazara', ha abordado la valorización del alperujo y restos de poda (compostaje, biogás, biomateriales), las innovaciones en tratamiento de subproductos y transición hacia residuo cero y los casos de éxito cooperativos, retos técnicos y económicos.

La última mesa, 'El Olivar como Sumidero de Carbono: Retos y Oportunidades Climáticas', donde los ponentes han tratado el rol del olivar jienense en la mitigación del cambio climático, captura de CO₂, conservación de suelos y servicios ecosistémicos, incentivos por huella de carbono, créditos de carbono y políticas agrarias sostenibles.