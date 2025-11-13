La Fundación Proyecto Hombre celebra en Jaén la graduación de sus usuarios

El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en la provincia, Jesús Estrella, ha aplaudido el compromiso social que la Fundación Proyecto Hombre desarrolla ... en Jaén con la colaboración de la administración autonómica.

Así lo ha señalado en el acto de graduación de usuarios del servicio que la entidad pone a disposición de los jiennenses. Acompañado por la delegada de Salud y Consumo, Elena González, y la delegada de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Ángela Hidalgo, Jesús Estrella ha resaltado el compromiso que la fundación «ofrece a personas con adicciones, que hoy son ejemplo de superación y de fuerza de voluntad».

El Gobierno andaluz destina 1,9 millones de euros para la puesta en marcha de distintos recursos que la fundación gestiona en Jaén: dos centros de tratamiento ambulatorio para adultos y menores, un centro de día y esta comunidad terapéutica donde se atiende a 45 personas y que cuenta con cinco plazas concertadas con la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.

La Fundación Proyecto Hombre, que cuenta también con un centro de tratamiento ambulatorio en Villacarrillo, cuenta con la colaboración económica del Gobierno andaluz con 1,9 millones de euros. Del total, 800.000 se destinan al concierto de plazas, políticas de prevención, ayudas al mantenimiento de las sedes y programas sociolaborales, todo ello desde la Consejería de Salud y Consumo de la Junta.

Por otro lado, desde la Consejería de Inclusión Social, se destinan 1,1 millones de euros para programas específicos que, como ha explicado Jesús Estrella, «vienen a intervenir de forma activa en las personas que sufren adicciones, ayudándoles a buscar y desarrollar un itinerario laboral, avanzar en corresponsabilidad y conciliación, fomento del voluntariado y, en definitiva, a aportar recursos e instrumentos que les sirvan para superar su adicción y conseguir una plena integración en la sociedad».