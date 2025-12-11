Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Reunión del patronato de la Fundación Estrategias en el antiguo Hospital de San Juan de Dios. Ideal

La Fundación Estrategias prediseñará en 2026 la Estrategia Jaén 2030

Durante la sesión del patronato de esta entidad se ha abordado el plan de actuación y presupuesto previsto para el próximo año

A. C.

Jaén

Jueves, 11 de diciembre 2025, 12:50

Comenta

El presidente de la Diputación de Jaén y de la Fundación Estrategias para el Desarrollo Económico y Social de la provincia, Paco Reyes, ha puesto ... en valor el compromiso mostrado por los patronos de esta entidad en el avance de la Estrategia Jaén 2030.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La hostelería y el ocio ampliarán los horarios en Andújar por Navidad
  2. 2 La obra del gran Luis Aldehuela se puede ver en su tierra natal
  3. 3 2 horas y 17 minutos: Los dorsales de la carrera Noche de San Antón se agotan en tiempo récord
  4. 4

    El Supremo manda al banquillo a Ábalos y Koldo por el caso de las mascarillas
  5. 5 Detenido en Alcalá la Real por robar un coche, darse a la fuga y provocar daños
  6. 6 Destapan en Jaén una red que pactó más de 300 enlaces por papeles
  7. 7 Cetedex, «un antes y un después en la provincia»
  8. 8 El alcalde de Jaén expone los retos y el proyecto de ciudad
  9. 9 Amplio programa navideño en el Gran Eje para dinamizar la los comercios de la zona
  10. 10

    El juicio al monitor que abusó de una alumna en Jaén se aplaza a marzo de 2026

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La Fundación Estrategias prediseñará en 2026 la Estrategia Jaén 2030

La Fundación Estrategias prediseñará en 2026 la Estrategia Jaén 2030