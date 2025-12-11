La Fundación Estrategias prediseñará en 2026 la Estrategia Jaén 2030

El presidente de la Diputación de Jaén y de la Fundación Estrategias para el Desarrollo Económico y Social de la provincia, Paco Reyes, ha puesto ... en valor el compromiso mostrado por los patronos de esta entidad en el avance de la Estrategia Jaén 2030.

Durante la reunión del patronato, celebrada en el Antiguo Hospital de San Juan de Dios, Reyes ha subrayado que el programa de trabajo de la fundación para 2026 centrará sus esfuerzos en la elaboración del III Plan Estratégico de la provincia, «una hoja de ruta esencial que permitirá optimizar los recursos disponibles y planificar el futuro sobre la base de un diagnóstico preciso de nuestra realidad, muy distinta a la existente cuando se impulsó el I Plan Estratégico de la provincia de Jaén».

Entre las actuaciones que desde la entidad se llevarán a cabo durante 2026 figuran el prediseño de la Estrategia Jaén 2030, la puesta en marcha de la Asamblea de Colaboradores y de las distintas comisiones de trabajo que participarán en la elaboración de este tercer plan, el impulso de nuevos modelos de participación social, el desarrollo del programa Raíz-Jaén, el mantenimiento y actualización de la plataforma 'Indicadores de Desarrollo de la provincia de Jaén', la elaboración del Observatorio Económico, el estudio e interpretación de información estadística para el análisis estructural de la provincia o la digitalización de los 'Indicadores clave de la provincia de Jaén', entre otras acciones.

Más de 500 personas

Respecto a la creación de la nueva Asamblea de Colaboradores, un órgano concebido para integrar a personas, empresas, instituciones y agentes que no forman parte del patronato, Reyes ha destacado su relevancia en la construcción de la Estrategia Jaén 2030. «Este órgano permitirá contar con la participación activa de más de 500 personas, enriqueciendo el proceso y garantizando que la estrategia responda a las necesidades y aspiraciones de la sociedad jienense», ha dicho.

Otro de los puntos del orden del día se ha centrado en la aprobación de la modificación de los estatutos de la fundación y del inventario de bienes y derechos de la entidad. De igual forma, en esta sesión han sido reelegidos como secretario y vicesecretaria de la fundación, respectivamente, Juan Manuel de Faramiñán Gilbert e Inmaculada Herrador Lindes.

El Patronato de la Fundación Estrategias para el Desarrollo Económico y Social de la provincia de Jaén está integrado por representantes de las administraciones estatal, autonómica y provincial; de los ayuntamientos de Jaén y Linares; de la Universidad de Jaén; de la Confederación de Empresarios de Jaén; de las cámaras de comercio de Linares y Andújar; de los sindicatos UGT y CCOO; de las asociaciones de desarrollo comarcal; y de las entidades financieras Caja Rural de Jaén, Unicaja, Kutxabank y CaixaBank.