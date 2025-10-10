La Fundación Caja Rural de Jaén presenta las convocatorias de su área social Lo hace en un encuentro con más de 50 asociaciones de la provincia donde se promueve también la colaboración y la formación

A. C. Jaén Viernes, 10 de octubre 2025, 17:20 | Actualizado 17:28h.

La Fundación Caja Rural de Jaén presentó las convocatorias de su área social para el próximo año ante más de medio centenar de asociaciones de toda la provincia en un encuentro celebrado en Ifeja. Una jornada en la que representantes del tejido asociativo jienense tuvieron la oportunidad de conocer los detalles de los programas sociales, así como de compartir un espacio de colaboración y formación con otras asociaciones del Tercer Sector, según indicó la entidad en una nota.

El encuentro contó con la presencia del presidente de la Fundación Caja Rural de Jaén, Patricio Lupiáñez, así como del gerente, Luis Jesús García-Lomas, y del responsable del Área Social, Javier Rueda. «Para nosotros es un placer recibir a las asociaciones, queremos seguir animándoles a que sigan presentando sus proyectos, que estamos a su disposición con esta jornada, en la que también queremos que se generen sinergias entre las propias asociaciones», subrayó Patricio Lupiáñez.

Por su parte, Luis Jesús García-Lomas incidió en el objetivo de este encuentro para «mostrar nuestra disposición a colaborar y conocer cuáles son sus necesidades, para que nuestras convocatorias se adapten a sus inquietudes».

Convocatorias como Rural Solidaria o Rural Voluntariado centraron el apartado dedicado a los programas del Área Social de la Fundación Caja Rural de Jaén. Al respecto, Javier Rueda explicó que esta cita sirvió también para dar a conocer el resultado de las encuestas que se realizan entre las asociaciones. «Es un modo de escucharles para detectar sus necesidades. No solamente preguntamos por la satisfacción por las convocatorias, sino que también les pedimos sugerencias», subrayó.

Las personas asistentes también pudieron conocer proyectos sociales como DIS+, avalado por la Fundación Caja Rural de Jaén. A esto se sumó el coloquio coordinado por la directora de alianzas de Ashoka, Ana Dubois, en el que dieron a conocer «proyectos que inspiren, que puedan contar su historia en materias que son importantes en el territorio como longevidad, soledad no deseada o emprendimiento social rural».

Rural Solidaria

La convocatoria de Rural Solidaria está destinada a impulsar proyectos desarrollados por entidades que trabajan en los ámbitos de la discapacidad, enfermedad crónica y adicciones. El plazo de presentación de proyectos permanecerá abierto del 13 al 29 de octubre, produciéndose la resolución de la convocatoria entre el 16 y el 19 de diciembre.

El programa Rural Voluntariado, por su parte, está enfocado a entidades sin ánimo de lucro que trabajan en contextos de vulnerabilidad social y realizan proyectos para la mejora de vida de las personas. El objetivo es apoyar proyectos que favorezcan la acción del voluntariado como respuesta social a los problemas de exclusión y pobreza.

Respecto al calendario de esta convocatoria, el plazo de presentación de proyectos se abrirá del 16 al 27 de febrero de 2026, ofreciéndose el resultado a las entidades participantes a finales de marzo del próximo año.