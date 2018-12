Fuerte descenso de la participación por la mañana en los pueblos de Jaén J. E. P. En Jódar llega al 15%, mientras que en las ciudades ronda el 3,5% de bajada también JOSÉ M. LIÉBANA Jaén Domingo, 2 diciembre 2018, 15:16

Los jienenses acuden menos a votar que en 2015. Al menos en la mañana de este 2-D. Según los datos oficiales, a las dos de la tarde había ejercido su derecho al voto el 30,96% del electorado en la provincia, frente al 36,76% de hace casi cuatro años, lo que supone un descenso generalizado del 5,8% en este primer avance, mayor que la bajada en el conjunto de Andalucía, del 4%. Con todo, la participación en la provincia supera en un punto a la media andaluza (29,93%), ya que Jaén tiene tradicionalmente niveles elevados de participación.

La explicación de este mayor descenso en tierras jienenses habría que buscarla en la generalización de la campaña de recogida de la aceituna, ya que son los pequeños municipios los que menos votantes han tenido esta mañana, mientras que la disminución media en los más grandes ha sido en torno al 3,5%. Así, Jaén, -3,4%; Linares, -3,5%; Andújar, -5,5%; Úbeda, -3,8%; Arjona, -5,4%; Baeza, -5,5%; Baños de la Encina, -6,2%; Cazorla, -6%; Aldeaqemada -6,4%; Fuerte del Rey, -7,5%; Jabalquinto, -12%, o Jódar, -15%. El contraste es claro, aunque hay municipios pequeños como Ibros en donde solo ha bajado el 0,7%.

La incidencia de la aceituna en la afluencia de electores ya se había contemplado por los partidos jienenses, a los que no gustaba que las elecciones fueran en diciembre, pues temían que coincidiera con una día soleado y una campaña olivarera en la que, pese a ser tardía por la maduración del fruto debido a la climatología de los últimos meses, la abundante cosecha hace que los olivareros no retrasen mucho el comienzo para evitar que el fruto se caiga del árbol. Queda por saber si al término de las tareas de recolección aumentará la afluencia a los colegios electorales, aunque parece claro que no se alcanzará la alta participación de 2015, cuando en Jaén votó el 69,30%.