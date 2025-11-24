Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Pisos en venta en una imagen de archivo. IDEAL

Frenazo al mercado inmobiliario en Jaén, con 2.000 ventas en el tercer trimestre

El número de transacciones desciende un 3,3% frente al crecimiento moderado en el país, si bien los precio resisten y no siguen la tendencia al alza

Jesús Jiménez

Jaén

Lunes, 24 de noviembre 2025, 23:40

Comenta

Luces y sombras para el mercado inmobiliario jienense en el tercer trimestre del año 2025, donde se ha registrado un retroceso en el número de ... transacciones, pero a la vez los precios no han seguido escalando.

