Frenazo al mercado inmobiliario en Jaén, con 2.000 ventas en el tercer trimestre

Luces y sombras para el mercado inmobiliario jienense en el tercer trimestre del año 2025, donde se ha registrado un retroceso en el número de ... transacciones, pero a la vez los precios no han seguido escalando.

En concreto, según el informe publicado por los Registradores de España, de julio a septiembre en la provincia se han cerrado 2.081 ventas, un 3,3% menos respecto al segundo trimestre. En perspectiva, esto se traduce en que se han producido unas 23 operaciones diarias, que si bien es una cifra nada desdeñable, rompe con la tendencia de crecimiento de los últimos meses.

De hecho, mientras en Jaén el sector inmobiliario se contrae, en España continúa su expansión, si bien a un ritmo menor, con un crecimiento del 1,9%. Aún así, este desajuste no empaña los buenos resultados del sector en lo que va de año, que superan en porcentaje a las cifras en el ámbito nacional.

De esta manera, en los nueve primeros meses de 2025 se han vendido un total de 8.038 viviendas, lo que marca una subida del 27% respecto al año anterior. Una diferencia más que palpable en comparación con la tendencia nacional, que se sitúa en el 17%. Es decir, 10 puntos porcentuales de diferencia entre territorios.

¿Y cómo afecta a esto los precios? Pues en un contexto donde la vivienda se ha convertido en el quebradero de cabeza de cualquier familia, los importes consiguen resistir en Jaén la tendencia alcista y se mantienen inalterables, con una media del metro cuadrado a 836 euros. De hecho, comprar una vivienda en Jaén es casi el triple de barato que la media nacional (2.300 euros).

Jaén es la segunda provincia más asequible para adquirir una vivienda, solo superada por Ciudad Real (807 €/m²) y Cuenca (826 €/m²). Por el lado contrario, nos encontramos con Madrid (4.112 €/m²) y las Islas Baleares (4.096 €/m²), donde el precio es prácticamente cinco veces superior.

Una situación que también se refleja en la ciudad de Jaén, la segunda capital española más barata, con un precio medio del metro cuadrado de 1.238 euros. Aun así, como siempre parece ocurrir en vivienda, no todo es bonito: el precio ha aumentado más de un 10% respecto al año pasado, lo que se traduce en más de 100 euros por metro cuadrado.

Los datos también demuestran que la vivienda usada se consolida una vez más como el principal interés de los compradores. De las más de 2.000 transacciones realizadas, 1.827 corresponden a segunda mano (90%), frente a las 254 de nueva construcción.

Un interés que se nota en el mercado, puesto mientras el precio de la vivienda usada ha crecido un 1,2% hasta situarse en los 829 euros, la vivienda usada ha sufrido un agudizado descenso del 7,1% hasta los 883 euros. Es decir, la diferencia entre ambos no es ni siquiera de 60 euros por metro cuadrado.

Por último, a nivel nacional la superficie media de vivienda transmitida se ha incrementado durante el último trimestre un 0,8%, situándose en los 101,3 metros cuadrados. La mayor superficie media se ha registrado en vivienda nueva libre, con 106,8, mientras usada ha registrado una superficie media de 100,4, con una mejora trimestral del 1,1%.