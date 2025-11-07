Franco protagoniza los calendarios de 2026 en el pueblo jienense de Puente de Génave

Franco vuelve por Navidad. Revuelo en redes tras una publicación del alcalde de Puente de Génave, Francisco García (Vox), en la que ofrece calendarios para ... el próximo año 2026 protagonizado por Franco. «Los calendarios de Navidad ya están listo para recoger», se puede leer en la pieza que ha compartido en su Facebook. Una publicación que el secretario de Memoria Democrática del PSOE de Jaén, Miguel Ángel Valdivia, califica de «vergüenza y bochorno nacional» por lo que pide que «caiga todo el peso de la ley» sobre los responsables de esta «barbaridad».

«Exaltar un régimen dictatorial que trajo muerte, represión, pobreza, miseria y atraso a nuestro país es un insulto que ofende y humilla a las víctimas y a sus familiares. Y, desde luego, no debería quedar impune, máxime cuando estamos en una provincia en la que hubo miles de personas fusiladas», añade.

Valdivia recuerda que este alcalde de Vox es «reincidente», puesto que en años anteriores también ha difundido esta apología del franquismo, y lamenta que su conducta «manche el buen nombre de Puente de Génave a los ojos de toda España». «Es un comportamiento impropio de un alcalde que representa a todo un municipio y a todos sus vecinos y vecinas sin excepción. Y los representa legítimamente, por cierto, gracias a que hay democracia y libertad en nuestro país», apunta.

El responsable socialista lamenta que «éstos sean los compañeros de viaje del PP» y considera por ello que sería importante escuchar a algún líder del PP de Jaén «condenar estas apologías de la dictadura».

Hace tan solo unos días el Gobierno abrió el procedimiento para extinguir la Fundación Francisco Franco.