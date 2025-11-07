Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Calendarios en Puente de Génave. IDEAL

Franco protagoniza los calendarios de 2026 en el pueblo jienense de Puente de Génave

El alcalde, Francisco García (Vox), comparte una publicación en sus redes en la que informan de que ya están disponibles para su recogida

Manuela Millán

Viernes, 7 de noviembre 2025, 13:44

Franco vuelve por Navidad. Revuelo en redes tras una publicación del alcalde de Puente de Génave, Francisco García (Vox), en la que ofrece calendarios para ... el próximo año 2026 protagonizado por Franco. «Los calendarios de Navidad ya están listo para recoger», se puede leer en la pieza que ha compartido en su Facebook. Una publicación que el secretario de Memoria Democrática del PSOE de Jaén, Miguel Ángel Valdivia, califica de «vergüenza y bochorno nacional» por lo que pide que «caiga todo el peso de la ley» sobre los responsables de esta «barbaridad».

