«Franco no está muerto, está en el Parlamento», gritan en Jaén contra Vox La concentración antifascista, ayer a primera hora. / LIÉBANA 700 personas protestan en la plaza de las Batallas contra la entrada de la ultra derecha en la Cámara andaluza tras las elecciones del domingo JOSÉ M. LIÉBANA Miércoles, 5 diciembre 2018, 02:57

«¡Viva España!», gritaba algún que otro ocupante de los vehículos que ayer por la tarde pasaban por la plaza de las Batallas al ver la 'concentración antifascista' convocada en protesta por la entrada del partido ultraderechista Vox en el Parlamento andaluz tras las elecciones autonómicas del pasado domingo. Grito que apenas pudieron escuchar los congregados en la plaza, que fueron creciendo en número con el paso del tiempo y que hacía las ocho y cuarto de la tarde superaban ya los 700, sin parar de corear y de saltar «¡Fascista el que no vote!».

Convocados a través sobre todo de las redes sociales y provistos con banderas andaluzas, republicanas y alguna comunista, así como un buen número de pequeños carteles hechos a mano, varios centenares de manifestantes, en su mayoría jóvenes pero también personas mayores y profesores universitarios, miembros de la cultura y militantes de izquierda (PSOE, Podemos, IU, PACMA, PCE, CNT, etcétera), se dieron cita a las siete y media de la tarde en la céntrica plaza jienense, ante la atenta mirada de los agentes integrantes de al menos tres furgonetas del Cuerpo Nacional de Policía, sin que se produjeran incidentes, al menos durante el desarrollo de la protesta.

Lemas

Entre los lemas más coreados, aparte de los habituales en todo tipo de protesta, se escucharon ayer «¡Vox, escucha, Jaén está en la lucha!», «¡Fuera fascistas de nuestros barrios!», «¡Aquí está, Jaén antifascista!», «¡Andalucía será la tumba del fascismo!», «¡Fascismo es miseria y opresión!», «¡Fuera fascistas de la Universidad!», «¡Que no, que no, que no tenemos miedo!», o el «¡No pasarán!».

Como Vox quiere suprimir la autonomía y ayer era el 4-D, se recordó a Caparrós y se cantó el himno andaluz

También fueron constantes las referencias al feminismo, en respuesta a la propuesta de Vox de derogar la Ley contra la Violencia de Género. «¡Qué viva la lucha de las mujeres!», fue muy coreado, así como repetida la frase en varios carteles de 'Si vuelve la Edad Media, estoy del lado de las brujas'. En otros carteles se podía leer la alusión a la emigración: 'Ninguna persona es ilegal', 'Todos los colores y culturas contra la oscuridad del fascismo' o 'El fascismo se cura leyendo'. Y alusiones a la entrada de la extrema derecha en el Parlamento andaluz, como '¡Franco no está muerto, está en el Parlamento!' o 'Vox no nos representa'.

Andalucismo

La protesta continuó la estela de las celebradas anteayer en Sevilla, Málaga o Granada. Como ayer era 4 de diciembre, los presentes recordaron el nombre de García Caparrós, el joven trabajador de CC OO asesinado tal día como ayer de 1977 durante una manifestación para reclamar la autonomía andaluza. También cantaron en varias ocasiones el himno de Andalucía, pues además se da la circunstancia de que Vox lleva en su programa electoral la supresión de las comunidades autónomas y, como paso inmediato, la devolución de competencias de Educación, Sanidad y Justicia, limitando «todo lo posible la capacidad legislativa autonómica».