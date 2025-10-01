Francisco Elvira, único candidato a la secretaría general de COAG Jaén El hasta ahora secretario de organización será elegido, excepto sorpresa mayúscula, como sustituto de Juan Luis Ávila en el Congreso del próximo 3 de octubre

Jesús Jiménez Jaén Miércoles, 1 de octubre 2025, 17:57 | Actualizado 18:31h.

Salvo sorpresa mayúscula, el actual secretario de organización de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) Jaén, Francisco Elvira, será elegido como presidente de la entidad, tras ser su candidatura la única que se ha presentado a la elección.

Será el próximo viernes, 3 de octubre, cuando COAG celebre su VIII Congreso Provincial, bajo el lema 'Liderando la Agricultura y Ganadería profesional', en el que se llevará a cabo el relevo en la dirección de la organización, con la proclamación del nuevo secretario general y Ejecutiva de COAG Jaén.

Tras la celebración interna del Congreso, que comenzará a las 9:30 horas y reunirá a socios y delegados de todos los puntos de la provincia, tendrá la clausura oficial del mismo en el que será presentada la nueva Ejecutiva provincia, tomará la palabra el nuevo presidente provincial e intervendrán el vicepresidente primero y diputado de relaciones Institucionales, Juan Latorre Ruiz; el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, Jesús Estrella Martínez; el subdelegado del Gobierno central en Jaén, Manuel Fernández Palomino y el secretario general de COAG Andalucía, Juan Luis Ávila Castro.

A continuación se reconocerá: el trabajo de los Grupos ROCA de la Guardia Civil en la provincia de Jaén, por su disposición y el apoyo incondicional al sector agrícola y ganadero; el trabajo informativo dando voz a la agricultura y ganadería de los periodistas Antonio Agudo Martín y Juan Armenteros Rubio; al catedrático de Comercialización e Investigación de Mercados de la Universidad de Jaén, Manuel Parras Rosa, por su labor didáctica, apoyo y defensa de la agricultura de la provincia; a Manuel Aguilar Reyes, funcionario jubilado de la Consejería de Agricultura por su apoyo a la ganadería ecológica de la provincia; a José Mª Vargas Sánchez, asesor técnico de la Subdirección de la Producción Agraria, Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera y a José Antonio Puntas Tejero, presidente de la Asociación Nacional de Criadores de Ovino Segureño (ANCOS), presidente de la IGP Cordero Segureño y de Cosegur.

Este VIII Congreso supone una renovación interna, dejando Juan Luis Ávila la secretaria provincial tras doce años al convertirse en el líder de la organización a nivel autonómico.

Según detalló Francisco Elvira a este periódico tras anunciar su candidatura, abogará por una línea «continuista», siguiendo las políticas que ha defendido la actual ejecutiva al mando de Juan Luis Ávila. De hecho, Francisco Elvira confirmó a este medio que el actual secretario general continuará en su ejecutiva, «algo muy positivo puesto que he trabajado muchos años con él y ha sido como un maestro».