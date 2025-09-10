Francisco Elvira se postula como candidato a la secretaría general de COAG Jaén

Relevo a la vista. El próximo 3 de octubre en la sede de la empresa Picualia, en Bailén, se celebrará el congreso donde la Coordinadora ... de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) de Jaén elegirá al nuevo secretario general de la organización.

Por el momento no se ha presentado ninguna candidatura, aunque Francisco Elvira, actual secretario de organización e ingeniero agrónomo, ha confirmado a IDEAL su intención de presentarse. El plazo para postularse para el cargo concluye dos días antes del congreso, es decir, el 1 de octubre, aunque la intención del agricultor no es agotar los plazos.

«Me gustaría hacer el anuncio oficial en unas semanas, antes del final de septiembre», detalla. En cuanto a su candidatura, el ingeniero presentará una lista con gran parte de la ejecutiva actual, si bien reconoce que aún le faltan por cerrar algunos nombres.

«La mayoría me han dicho que sí, aunque es cierto que aún sigo esperando algunas respuestas, y creo que van a ser negativas. Son sobre todo personas más mayores que llevan muchos años luchando por el bien del campo y que quieren dar un paso al lado, descansar o centrarse en otros proyectos», asevera.

La intención del actual secretario de organización es sustituir estos nombres por gente joven que aporte dinamismo dentro de la organización. «Las nuevas generaciones pueden ofrecer otra visión sobre los problemas que tenemos en el campo, como la falta de relevo generacional», detalla.

Respecto a su línea ideológica, si finalmente es elegido, aboga por «la continuidad», siguiendo las políticas que ha defendido la actual ejecutiva al mando de Juan Luis Ávila. De hecho, Francisco Elvira confirma a este medio que el actual secretario general continuará en su ejecutiva, «algo muy positivo puesto que he trabajado muchos años con él y ha sido como un maestro», relata.

Fue a finales del mes de mayo cuando Juan Luis Ávila fue nombrado como secretario general de COAG Andalucía, motivo por el cuál anunció que no continuaría al frente de la organización en Jaén tras 13 años en la dirección. El jienense sustituía de esta manera a Miguel López, que durante 37 años ocupó el cargo de la organización a nivel andaluz.

Las principales preocupaciones que ha mostrado COAG Jaén en los últimos meses, y en las que tendrá que trabajar Francisco Elvira si llega a la secretaría general, han sido la necesidad de impulsar el desarrollo rural, la defensa y valorización de los productos propios frente a los importados, luchar contra la falta de mano de obra y relevo generacional, defender un modelo de profesionalización de la agricultura y oponerse a los recortes de la PAC.