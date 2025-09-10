Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Francisco Elvira en la sede de COAG Jaén. IDEAL

Francisco Elvira se postula como candidato a la secretaría general de COAG Jaén

El hasta ahora secretario de organización presentará una candidatura «continuista», en la que estará incluido Juan Luis Ávila

Jesús Jiménez

Jaén

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 23:33

Relevo a la vista. El próximo 3 de octubre en la sede de la empresa Picualia, en Bailén, se celebrará el congreso donde la Coordinadora ... de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) de Jaén elegirá al nuevo secretario general de la organización.

