Francisco Elvira es elegido nuevo secretario general de COAG Jaén por unanimidad Su ejecutiva está compuesta por 19 miembros con tres caras nuevas respecto a la de Juan Luis Ávila, que deja el cargo tras 13 años

Jesús Jiménez Jaén Viernes, 3 de octubre 2025, 20:13

Relevo cumplido. El olivarero de Fuerte del Rey e ingeniero agrónomo, Francisco Elvira, ha sido elegido este viernes por unanimidad como nuevo secretario general de COAG Jaén, tomando el puesto de Juan Luis Ávila, que deja el cargo tras 13 años para dedicarse a la secretaría regional.

Elvira ha sido elegido por unanimidad de todos los delegados asistentes al VIII Congreso Provincial, que bajo el lema 'Liderando la Agricultura y Ganadería profesional', se ha celebrado en el salón de actos de la almazara Picualia en Bailén.

Francisco Elvira ha recordado en su discurso sus inicios en la COAG, desde becario y técnico en distintos departamentos, hasta llegar a la secretaría de Organización en Jaén y responsable de Olivar en COAG Andalucía. Ha tenido palabras para su familia, los servicios técnicos de COAG Jaén y especialmente para Juan Luis Ávila por su apoyo tanto en el plano profesional y sindical, como en el personal.

Elvira ha señalado que la nueva Ejecutiva, con él al frente, «ha renovado las ganas por seguir trabajando, por el relevo generacional, seguir peleando por agua para la provincia de Jaén y una Política Agraria Común (PAC) justa y hablando de agricultores profesionales».

La nueva ejecutiva está formada por 19 profesionales, entre los que se encuentra Juan Luis Ávila, y con tres caras nuevas. El resto de integrantes que la componen son: Ana María Vílchez Cubillas, Nicolás Moya Gasco, Antonio Jesús Pulido Cobo, Alicia Fernández Rico, Fuensanta Arroyo Fernández, José Alberto Rubio López, Juan Manuel Navarro Tirado, Ignacio Rojas Pino, Juan Antonio Olmo Guerrero, Juan de Dios Jiménez Montoro, Ángel Manuel Peña Sánchez, Francisco González Salvador, Remedios Peña Checa, Tomás Torralba Muñoz, Mariano Jesús de la Rosa López, Antonio Punzano Nieto, Gregorio López Martínez y Francisco Elvira Arroyo.

El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en la provincia, Jesús Estrella, estuvo presente en el congreso, donde ha querido poner en valor la labor realizada por Juan Luis Ávila y Gregorio López, hasta ahora secretario general y presidente, respectivamente, y ha mostrado la confianza en que Francisco Elvira y Antonio Punzano, nuevo secretario y nuevo presidente, «sigan defendiendo de la mejor forma al campo jiennense, a los agricultores y a los ganaderos».

Además de aprobarse la candidatura también se ha dado el visto bueno al informe técnico sindical, se ha elegido a Antonio Punzano como nuevo presidente y a Gregorio López como presidente honorario, este último cargo creado en este congreso.

Tras la presentación de la nueva Ejecutiva se ha proyectado un video en memoria de Esteban Moya, que falleció de forma repentina el 1 de mayo de 2023, con 57 años, siendo entonces secretario de Organización de COAG Jaén, y miembro de la Ejecutiva regional de COAG Andalucía.

Antes de finalizar el acto Juan Luis Ávila ha entregado distintos reconocimientos a los seis Grupos ROCA de la Guardia Civil en la provincia de Jaén, por su disposición y el apoyo incondicional al sector agrícola y ganadero; a los periodistas Antonio Agudo Martín (hasta 2024 responsable de los servicios informativos de la Cadena COPE en Jaén) y a Juan Armenteros Rubio (periodista de Canal Sur); al catedrático de Comercialización e Investigación de Mercados de la Universidad de Jaén, Manuel Parras Rosa;Manuel Aguilar Reyes, funcionario jubilado de la Consejería de Agricultura; y José María Vargas Sánchez, asesor técnico de la Consejería de Agricultura.

Desde COAG Jaén señalan que este congreso reafirma su compromiso con la defensa de un modelo profesional de agricultura «que mantiene con vida al medio rural y a los pueblos, generando economía y empleo, gestionando el territorio de manera sostenible, fijando la población, y cuidando del medio ambiente».

En este sentido Jesús Estrella ha ahondado también en «la causa compartida en cuanto a la incorporación de jóvenes al campo». El delegado ha detallado que la resolución provisional de la última convocatoria de ayudas para esta causa va a beneficiar a cerca de 350 jóvenes de la provincia de Jaén.