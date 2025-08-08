La formación de las señorías jienenses

Días de repasar biografías. El verano comenzó con la formación en el centro del debate después de que la que fuera vicesecretaria de Movilización y ... Reto Digital del PP, Noelia Núñez, anunciara su dimisión tras la polémica generada por sus estudios. La propia Núñez admitió la equivocación en la ficha personal publicada en el Congreso sobre sus estudios y subrayó que «nunca» había tenido «intención de engañar». Sin embargo, varios de los títulos que figuraban en su biografía no eran ciertos.

Tras ello, el goteo de casos de políticos con currículums abultados no ha dejado de sucederse. Ejemplos recientes como los de Pilar Bernabé (PSOE), delegada del Gobierno en Valencia y que habría asegurado tener una licenciatura de la que únicamente habría realizado parte del programa, o el presidente del PP de Navarra, Javier García Jiménez, quien habría tenido que corregir su currículum para especificar que uno de los grados es, en realidad, un máster.

Sin embargo, estas situaciones no son nuevas. Es el caso del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en cuya biografía aparecía que era Licenciado en Dirección y Administración de Empresas, que luego pasaron a ser 'estudios' y luego cambió a solo máster en Dirección y Administración de Empresas. Del mismo modo, también fueron sonadas las informaciones sobre las titulaciones del expresidente del PP, Pablo Casado, y del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Y en Jaén, ¿qué?

En el caso de las autoridades que representan a la provincia jienense en las diferentes administraciones no se han visto afectados por los cambios de currículums, al menos por el momento, aunque la comparativa de algunas administraciones, como la del Ayuntamiento de Jaén se hace difícil al faltar la biografía de los concejales de PP, JM+ y Vox. En cualquier caso, si se analiza a las señorías del Congreso de los Diputados, Senado y Parlamento Andaluz —donde hay representación de PSOE, PP y Vox—, hay una amplia variedad.

De hecho, destacan los abogados, como la amplia formación del que fuera alcalde de Jaén y ahora senador del PP, Javier Márquez; aunque también son abogados los socialistas José Latorrre (senador) y Ángeles Férriz, ahora parlamentaria, aunque en ambos casos su biografía recoge que no son ejercientes. Además, son licenciados en Derecho la también parlamentaria socialista Mercedes Gámez; y los 'populares' María Torres, en el Congreso tras la marcha de María Luisa del Moral; la parlamentaria y ex delegada del Gobierno por Jaén Maribel Lozano, y el también parlamentario andaluz por Jaén Manuel Bonilla, que antes de su etapa política ejerció de asesor fiscal y tiene el título de ser el último concejal del Ayuntamiento de Jaén que consiguió aprobar unos presupuestos, no exentos de polémica por otra parte.

También abundan los maestros, como es el caso del que fuera número dos del PSOE a nivel regional y parlamentario, Jacinto Viedma, diplomado en Magisterio, lo mismo que el 'popular' Juan Marchal, menos conocido y con la especialidad de Primaria, reza en su currículum. El senador del PP y alcalde de Siles, Javier Bermúdez, también contaría con una diplomatura en Magisterio, en Educación Física. Así, la parlamentaria del PP, Dolores, Martín, es Licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación y profesora diplomada, según recoge su currículum.

Los estudios más abundantes son las licenciaturas en Derecho, aunque también hay varios maestros

Entre las autoridades también se cuelan dos ingenieros. Uno protagonista en los últimos meses por ser durante los últimos años mano derecha del ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Juan Francisco Serrano, que se mantiene en la Ejecutiva del PSOE nacional y es diputado en el Congreso, es ingeniero Técnico industrial, con especialidad en Mecánica. El también diputado, pero por el PP, y ex líder de los 'populares' en la provincia, Juan Diego Requena, es Ingeniero Químico.

Los casos más curiosos corresponden a los miembross de Vox. El diputado en el Congreso Francisco José Alcaraz es 'empresario', sin más. En el caso de su compañero en el Parlamento Andaluz, Benito Morillo, es funcionario e incluye Facultad de Geografía, también sin especificar. Mariola Aranda, senadora del PP, señala que «estudió empresarilaes», pero sin concretar si tiene la titulación, aunque sí aclara que trabajó en un despacho de abogados.

En el listado también hay profesiones de distinta índole, como la que fuera consejera de Salud de la Junta (PP), Catalina García, que es enfermera (aunque también se incluyen multitud de cursos en su biografía). Así, el presidente de su partido, Erik Domínguez, es diplamado en Relaciones Laborales. En el caso de la socialista Ana Cobo, diputada en el Congreso en la actualidad, es licenciada en Ciencias Empresariales. Su compañero, el parlamentario Víctor Torres, es licenciado en Ciencias Políticas.

Senado

1 Javier Márquez. PP Licenciado en Derecho por la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad de Jaén. Letrado colegiado desde 1995.

2 Javier Bermúdez. PP Diplomado en Magisterio: Educacion Fisica. FPII Administrativo Comercial.

3 Mariola Aranda. PP «Estudié empresariales, trabajé durante cinco años en un despacho de abogados», consta en su biografía.

4 José Latorre. PSOE Licenciado en Derecho. Máster en Derecho y Administración Local. Abogado no ejerciente.

Congreso

5 Juan Francisco Serrano. PSOE Ingeniero Técnico Industrial Esp. Mecánica.Executive Master en Operaciones e Innovación Esade.

6 Ana Cobo. PSOE Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales. Analista de riesgos financieros.

7 Juan Diego Requena. PP Ingeniero Químico. Universidad de Málaga.

8 María Torres. PP Licenciada en Derecho y abogada en ejercicio hasta 2014, especializada en derecho laboral.

9 Francisco José Alcaraz. VOX Empresario (sin especificar).

Parlamento andaluz

10 Erik Domínguez. PP Diplomado en Relaciones Laborales. Graduado social colegiado.

11 Catalina García. PP Diplomatura en Enfermería. Diplomatura en Psicología (sin terminar). Numerosos cursos.

12 Manuel Bonilla. PP Licenciado en Derecho. Asesor fiscal.

13 Maribel Lozano. pp Licenciada en Derecho por la Universidad de Valencia. Máster en Derecho Urbanístico.

14 Juan Manuel Marchal. PP Diplmado en maestro: Educación Primaria. Máster en Políticas y Prácticas en Innovación Educativa.

15 Dolores Martín. PP Licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación. Profesora Diplomada. Especialidad Inglés Profesora de Educación Secundaria. Especialidad Inglés.

16 Ángeles Férriz. PSOE Licenciada en Derecho. Abogada no ejerciente.

17 Jacinto Viedma. PSOE Diplomatura en Magisterio y maestro.

18 Mercedes Gámez. PSOE Licenciada en Derecho. Abogada.

19 Víctor Torres. PSOE Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración. Máster en Recursos Humanos. 700 horas lectivas.