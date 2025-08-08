Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Pleno del Congreso de los Diputados. EFE
Educación

La formación de las señorías jienenses

La mayoría de parlamentarios y senadores son licenciados, aunque también hay alguna incógnita

Manuela Millán

Manuela Millán

Viernes, 8 de agosto 2025, 21:53

Días de repasar biografías. El verano comenzó con la formación en el centro del debate después de que la que fuera vicesecretaria de Movilización y ... Reto Digital del PP, Noelia Núñez, anunciara su dimisión tras la polémica generada por sus estudios. La propia Núñez admitió la equivocación en la ficha personal publicada en el Congreso sobre sus estudios y subrayó que «nunca» había tenido «intención de engañar». Sin embargo, varios de los títulos que figuraban en su biografía no eran ciertos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Primark abrirá sus puertas el 5 de septiembre
  2. 2 El albañil del 'Pueblo Libro' de Granada que mantiene vivo su Renault 4 de 1982
  3. 3 Una calidad culinaria que enamora a todo el mundo
  4. 4 El tranvía tiene pendientes los contratos de mantenimiento del material móvil y de suministros
  5. 5 Tres municipios de Jaén, entre los 5 con temperaturas más elevadas el jueves
  6. 6 Una tormenta deja más 60 litros por metro cuadrado en la pedanía de Charilla
  7. 7 Antonio Sanz agradece al chef José Andrés el envío de comida a los afectados por el incendio de Tarifa
  8. 8 Dos jóvenes detenidos tras intentar ocupar una vivienda en Jaén
  9. 9 Endesa detecta en Jaén más de 1.000 fraudes eléctricos hasta junio, cinco al día
  10. 10 «Moreno Bonilla quiere que arda Andalucía»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La formación de las señorías jienenses

La formación de las señorías jienenses