Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Intervención de la concejala durante las jornadas de formación. IDEAL
Bienestar animal

Formación a más de cien personas gestoras de las colonias felinas de la capital

El Ayuntamiento anuncia nuevos recursos y el aumento del presupuesto que ya ha pasado de 15.000 a 95.000 euros desde el pasado mes de enero

Manuela Millán

Jueves, 4 de diciembre 2025, 20:43

Comenta

Más recursos para controlar y cuidar de los gatos de la ciudad. La concejala de Protección y Bienestar Animal, Isabel Cano-Caballero, ha inaugurado las ... jornadas formativas destinadas a las personas gestoras de las colonias felinas de la ciudad, organizadas por el consistorio. A la jornada han asistido más de un centenar de participantes, distribuidos en sesiones de mañana y tarde, y la formación ha sido impartida por el equipo veterinario municipal en el teatro Darymelia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La voz de Mickey Mouse es de Úbeda
  2. 2 Andalucía Por Sí- Andalucistas alerta del colapso de plantas de biogás en la provincia de Jaén
  3. 3 Golpe al narcotráfico en Jaén: 25 detenidos, 40 registros y 2,5 millones de euros en bienes
  4. 4 La Policía analiza los móviles de las menores halladas muertas en Jaén, con «bastante información»
  5. 5 El Ayuntamiento de Andújar firma un acuerdo con la Diócesis de Jaén para la visita a los templos históricos
  6. 6 Masymas abre el supermercado más grande del centro de Jaén
  7. 7 El Corte Inglés arrasa con la rebaja de su propio aceite de oliva virgen extra
  8. 8 Jaén sigue iluminándose por Navidad: la Diputación enciende su alumbrado
  9. 9 Un incendio en un portal de Jaén acaba con dos heridos y la discusión de varios vecinos
  10. 10 La aceituna de regadío, «un 30% más baja de lo esperado»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Formación a más de cien personas gestoras de las colonias felinas de la capital

Formación a más de cien personas gestoras de las colonias felinas de la capital