Formación a más de cien personas gestoras de las colonias felinas de la capital

Más recursos para controlar y cuidar de los gatos de la ciudad. La concejala de Protección y Bienestar Animal, Isabel Cano-Caballero, ha inaugurado las ... jornadas formativas destinadas a las personas gestoras de las colonias felinas de la ciudad, organizadas por el consistorio. A la jornada han asistido más de un centenar de participantes, distribuidos en sesiones de mañana y tarde, y la formación ha sido impartida por el equipo veterinario municipal en el teatro Darymelia.

«El Ayuntamiento mantiene un compromiso ético y firme con la gestión adecuada de las colonias felinas, motivo por el cual se impulsa esta formación anual destinada a quienes ejercen como responsables de estos espacios. Las personas gestoras son las cuidadoras de las colonias y necesitan una formación adecuada que el Ayuntamiento debe proporcionarles y esa es la finalidad de esta jornada», ha remarcado.

Actualmente, Jaén cuenta con 145 personas acreditadas para la gestión de 123 colonias felinas, lo que supone una red de colaboración ciudadana amplia y consolidada. «La formación impartida hoy es requisito para obtener o renovar el carné de gestor o gestora de cara al año 2026», detalla.

Temario

Cano-Caballero ha añadido que «las jornadas han abordado los principales aspectos del programa municipal de control poblacional felino mediante el método CER (Captura, Esterilización y Retorno), que constituye la base de la estrategia municipal de bienestar animal». Entre los puntos tratados, destacan el análisis de la situación de las colonias felinas en Jaén, novedades y equipamiento como la presentación de nuevas casetas y señalización que el Ayuntamiento instalará en todas las colonias, así como contenidos como introducción a técnicas de captura y organización del nuevo grupo municipal de capturas, operativo a partir de 2026.

«Esta área municipal cuenta con nuevos recursos como un botiquín veterinario básico para el personal municipal y las personas gestoras acreditadas que permite agilizar actuaciones de salud preventiva en las colonias, de manera que se facilita la desparasitación periódica, las curas menores y tratamiento de pequeñas lesiones y se configura como una respuesta rápida bajo supervisión veterinaria, evitando desplazamientos innecesarios», ha anunciado la edil.

Por otro lado, ha confirmado que el presupuesto para protección y bienestar animal ha pasado de 15.000 euros a 95.000 euros, lo que supone «un incremento del 600% y volverá a subir con las nuevas cuentas municipales».