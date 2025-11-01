Flores y recuerdos: Jaén recuerda a los se fueron en el Día de Todos los Santos

El día de los que ya no están pero nunca se han ido. La festividad de Todos los Santos, el 1 de noviembre, no es ... una fecha más en el calendario: es la jornada en que la familias acuden hasta camposanto, cargados de ramos de flores, para limpiar lápidas y compartir recuerdos de quienes dejaron su huella imborrable.

Y aunque a las personas que no están se las recuerda a diario, los jienenses no faltaron a la tradición de acudir a los dos cementerios municipales, San Eufrasio y San Fernando, para mostrar sus respetos. Un momento de recogimiento, de silencios respetuosos, de llanto, cada uno según su manera de vivir el duelo.

Carmen acompaña a su madre Julia, que apoyada en un andador no suelta el ramo que deposita en el nicho, adornando la placa de la que fuera su madre. «Venimos de vez en cuando para cambiar las flores y adecentar la lápida, pero el 1 de noviembre es obligatorio. Es una tradición que no queremos perder», explica.

A unos cuantos metros una pareja de personas mayores se afana en limpiar otra lápida. Vierten sobre un paño productos de limpieza y frotan con un vigor impropio para su edad. Después colocan varios ramilletes de flores en cada una de las esquinas de la sepultura. Se alejan cogidos de la mano.

«Cada año nos cuesta un poco más», comenta Ana, mientras su marido se para y señala con una mano a otro nicho. «Ahí está Ramón. Es duro venir y recordar a las personas que no están, pero también sirve como recordatorio de lo buena que ha sido nuestra vida», asevera Juan.

Casi a la entrada, cuatros personas. Tres hombres y una mujer observan una lápida con el nombre inscrito de Nicolás. «Más de diez años desde que te nos fuiste», susurra ella, mientras el resto observa. «Antes venía nuestra madre. Ahora sufre una enfermedad neurodegenerativa y ya no se acuerda, pero nosotros mantenemos vivo el recuerdo por ella».

También, aunque en menor medida, pequeños que acompañan a su familias. Entre un juego y un acto solemne, corretean de un lado a otro mientras su familiares les cuentan las historias de los que se fueron, muchos antes de que nacieran.

En las floristerías fue ha sido una jornada de gran actividad. Con encargos ya listos desde días (o incluso semanas antes), los floristas trabajaban a destajo por la mañana para preparar ramos de última hora.

«Sin duda la flor que más se vende es el clavel, y ya después pues las rosas o los lirios. Para nosotros son unos días de mucho trabajo pero muy importantes, facturamos casi tanto como en San Valentín. Del Día de Todos Los Santos puede depender que te salgan las cuentas a final de mes», expresa Francis Cañada, propietario de una floristería en la capital.

Sin embargo, desde el sector advierten que cada vez es menor la afluencia de clientes. «Se da por dos razones. La primera es que cada vez es más común la incineración. La segunda es que los jóvenes cada vez van menos al cementerio, por lo que son los mayores los únicos que compran flores», relata.

Una vez vivido el momento en camposanto, los jienenses se congregaron en sus hogares para un momento familiar. En los hogares se compartieron castañas y buñuelos, pero sin duda lo más especial fue disfrutar de un momento con los seres queridos para recordar a quienes dejaron su huella.