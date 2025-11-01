Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Cementerio de San Eufrasio. Fotos: J. Jiménez

Flores y recuerdos: Jaén recuerda a los se fueron en el Día de Todos los Santos

Los cementerios de San Eufrasio y San Fernando congregaron a los vecinos de la capital para adecentar lápidas y rendir homenaje a quienes se marcharon

Jesús Jiménez

Jaén

Sábado, 1 de noviembre 2025, 18:50

Comenta

El día de los que ya no están pero nunca se han ido. La festividad de Todos los Santos, el 1 de noviembre, no es ... una fecha más en el calendario: es la jornada en que la familias acuden hasta camposanto, cargados de ramos de flores, para limpiar lápidas y compartir recuerdos de quienes dejaron su huella imborrable.

