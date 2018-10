Flores para recordar Mercedes Labella y Loli Labella, hermanas que acudieron a ponerle flores a sus padres. / L.V Las jornadas previas al Día de Todos los Santos han estado marcadas por la lluvia, que ha perjudicado a los puestos de venta de flores. Muchos arreglaron ayer los niños de sus seres queridos para que estuviesen a punto para hoy LAURA VELASCO JAÉN Jueves, 1 noviembre 2018, 02:07

Día de solemnidad, de rezos, de recuerdos. En el que los que están se vuelcan con los que no están. En el Cementerio de San Fernando ayer era constante el trasiego de personas, aprovechando el respiro que la lluvia dio para dejar lo más vistosos posible los nichos de sus seres queridos. Y es que para muchos ayer era día de limpiar y colocar flores, para hoy simplemente bajar al cementerio a recordar a los que ya se fueron. En el camposanto fue constante el vaivén de escaleras, agua y trapos. Algunos aprovecharon para sacarse unos euros, como es el caso de los operarios que durante estos días ayudan a los visitantes a colocar las flores a cambio de algo de dinero.

La mayoría de los que ayer acudieron al cementerio querían dejarlo todo listo para hoy. Es el caso de Lola García, que además aprovecha para comprar las flores en los puestos colocados a las puertas del mismo. «Con el tiempo que hace venir cargados es un desastre», indica.

En la misma línea se pronuncian Alba García y Ana Otero, nieta y abuela respectivamente, que decidieron bajar ayer a hacer limpieza porque hoy «es una locura para aparcar». «Las flores las traemos de casa porque aquí las venden muy caras, he visto ramos hasta por nueve euros, a mí me han costado cinco o seis euros», señaló Ana Otero, agradecida de que su nieta pueda acompañarla y manejar la escalera. En su caso, acudió a ponerle flores a sus padres, sus hermanos, su marido y su cuñada. «Mientras pueda vendré, tengo mucha gente, es una lástima. Es un día triste para venir con devoción por las personas a las que has querido», añadió.

Los hay que prefieren llevar sus utensilios de casa para evitar la espera, como hizo ayer Miguel Peralta, que acudió con su escalera «por comodidad, para no tener que buscarlas por ahí, ya que están casi siempre pilladas». En cuanto al mantenimiento del cementerio, cree que su limpieza es «desgraciadamente cuestión de dos días». «Cuando pasan no nos acordamos de que aquí están nuestros seres queridos, no solo por parte del Ayuntamiento, también por parte nuestra, que el resto del año poquitas veces bajamos», indicó Miguel Peralta, que llevó flores y limpió las lápidas de su suegro y las de los abuelos de su mujer.

Las hermanas Mercedes Labella y Loli Labella, por su parte, acuden «por la tradición» y creen que el cementerio de San Fernando está «abandonado». «Las calles no están arregladas y hay mucha suciedad por el suelo. Un día como hoy debe estar perfecto», indicaron ambas, que acudieron a ponerle flores a sus padres. Lo mismo cree María del Carmen Rodríguez, que cree que la culpa es también de los jienenses, que ayer no habían llevado aún flores suficientes como para que luciese mejor. «Menos flores y más sucio. Espero que el día 1 esté más decente», recalcó mientras se dirigía a arreglar los nichos de sus suegros y abuelos.

Flores y lluvia

En el caso de los responsables de los puestos de flores situados enfrente del cementerio, coinciden en que el mal tiempo ha perjudicado a las ventas, ya que lunes y martes la gente no se decidió a bajar. Ayer por la mañana la lluvia dio un respiro y bastantes jienenses aprovecharon para acercarse a los cementerios. «Están esperando al último día para bajar, quizás esperen justo al 1 de noviembre para venir si hace buen tiempo», recalcó Tomás Antequera, cuya hermana regenta la Floristería Yani de Linares. A su juicio, los precios están «igual que el año pasado». «A nosotros nos suben los gastos pero no subimos el precio. Tampoco cambian de un día normal a estos días, hay gente que los baja, pero subirlos no», apostilló.

La festividad de Todos los Santos es una de las fechas señaladas para los productores de flor cortada de Andalucía, junto con San Valentín, el Día de la Madre o la Semana Santa. Han sido días de gran actividad en los invernaderos y se calcula que se ha vendido en torno al 50% del total anual, según informó ayer Coag Andalucía. No obstante, se nota la tendencia a la baja «por el aumento de las incineraciones y también porque en las generaciones más jóvenes no está tan asentada la tradición de acudir al cementerio a limpiar las lápidas y poner flores». La competencia de las importaciones procedentes de países como Colombia, Kenia, Israel o Marruecos también perjudica a los floricultores andaluces.

A pesar de todo, los productores se vuelcan para que haya existencias, lo que, paradójicamente, se vuelve en su contra, ya que contribuye a bajar los precios que perciben. Este año, el descenso de los precios se sitúa entre el 10 y el 15%, señala Coag.

Entre las variedades más demandadas, destaca el crisantemo blanco, que es la flor más vendida en estas fechas, seguida del clavel, el crisantemos de colores y el monoflor, junto con otras flores de acompañamiento como la paniculata y el solidago, y algunos verdes como el ruscus y la mostera.

Las flores son un producto delicado y sensible, que necesita de una infraestructura costosa para su cultivo: luz, calefacción, sensores, etc. Hay que resguardar a las plantas de las altas temperaturas y hay que garantizarle los periodos de luz y sombra que necesitan. Por ello, se trata de un sector que requiere de fuertes inversiones en tecnología para poder ser competitivos. «Suben los costes, la mano de obra, los insumos... pero los precios están por los suelos», lamenta Luis Manuel Rivera, responsable de flor cortada de Coag Andalucía.

Por eso, esta organización agraria recuerda que es urgente modificar la fiscalidad del sector, para adaptarla a su rentabilidad real, porque el sector también tiene problemas de relevo generacional al no ser económicamente atractivo para los jóvenes: «Tenemos el mismo módulo desde hace 30 años, un módulo alto, de 0,32, que no se corresponde con la realidad del sector. Algún año se ha reducido puntualmente a 0,16, por incidencias meteorológicas, pero debería aprobarse una reducción permanente», señala Rivera.