Fiscalía investiga la muerte de un hombre desangrado mientras esperaba auxilio médico Ambulancias en Urgencias del hospital de Jaén, a pocos metros de la casa del hombre. / IDEAL Ha solicitado ya información a la Junta de Andalucía después de abrir diligencias por una denuncia de la asociación Defensor del Paciente JUAN ESTEBAN POVEDA JAÉN Jueves, 25 octubre 2018, 00:25

La Fiscalía de Jaén ha abierto diligencias de investigación penal para aclarar si hay indicios de delito en el caso de un hombre de 70 años que murió el 20 de agosto pasado en su casa, a 50 metros del hospital, tras esperar durante una hora auxilio médico en su casa, desangrándose por una variz. Las pesquisas del Ministerio Público comenzaron hace unos días, y por el momento se limitan a requerir toda la información al Servicio Andaluz de Salud de la Junta.

La Fiscalía actúa tras recibir una denuncia de la asociación Defensor del Paciente, que puso el caso en conocimiento de la Justicia. Desde la asociación explican que a mediados de septiembre se comunicó lo ocurrido a la Fiscalía Superior de Andalucía, pero que el correo debió extraviarse porque allí no consta su recepción, según confirmaron desde este organismo oficial. Así que se volvió a enviar posteriormente a la Fiscalía de Jaén. Lo que hay de momento son unas diligencias abiertas y una información requerida. Cuando el Ministerio Público tenga estos datos sobre la mesa deberá decidir si judicializa el caso o si por el contrario decide que no hay indicios de delito y decreta el archivo.

Recabando información

Hasta llegar a este punto, tras desvelar IDEAL el caso, la Junta de Andalucía siempre ha alegado que la empresa EPES-061 estaba recabando toda la información para analizar los tiempos y recursos activados. Ahora es la Justicia quien los reclama.

La única versión que ha trascendido hasta el momento es la de la familia del hombre fallecido.

La mujer del fallecido explicó que a las 13:25 horas del pasado 20 de agosto llamó al 061 porque hacía en torno a 20 minutos que a su marido, de 70 años, se le había roto una variz y no dejaba de sangrar. «Me dijeron que no había efectivos disponibles», explicó. Según su relato, llamó tres o cuatro veces en total, la sangre no paraba y «me seguían diciendo lo mismo».

Última llamada

La última de las llamadas se produjo en torno a las 14:30 horas, una hora más tarde de la primera. Hacía cinco minutos que su marido había perdido la consciencia. «Les llamé muy nerviosa y les que pedí que, por favor, aunque fuera a nivel particular, como fuera, pero que mandaran a alguien a mi casa. Entonces sí, me mandaron una ambulancia, pero venía solo un conductor, sin médico. En cuanto vio la situación valoró que él no podía hacerse cargo y llamó de nuevo pidiendo efectivos y alertando de que la situación era muy grave, y entonces sí fue todo rápido. A las 14:40 estaban aquí», indicó. Llevaron a su marido a la UCI pero acabó falleciendo a las once de la noche.

No era la primera vez que le ocurría, ni la primera vez que la mujer se las apañaba sola y conseguía cortar la hemorragia. Ese día también lo intentó, pero después de veinte minutos sin conseguir parar la sangre se asustó. «Yo había visto sangre otras veces, pero era mucha y me puse muy nerviosa», explicó.

«Cuando una persona llama a una ambulancia no lo hace por gusto. Les conté todo lo que estaba ocurriendo, creo que los mecanismos se deberían de mejorar. Estamos hablando de la vida de una persona, merecemos una dignidad. Mi marido ha tenido una muerte de lo más tonta, propia de un país tercermundista», lamentó la mujer.

La Plataforma por la Sanidad Pública y de Calidad de Jaén denunció que se trataba un caso que demuestra que «los recortes matan».