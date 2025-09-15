Fiscalía alerta del incremento de delitos de estafa en Jaén

La última memoria de la Fiscalía General del Estado, relativa a la actividad del ministerio público en 2024, muestra que en Jaén destaca el incremento ... de los delitos de estafa que, «muy probablemente, pueda vincularse con las nuevas tecnologías». Es algo que se observa también en otras provincias y a lo que se refiere la Fiscalía de Jaén.

De hecho hasta el segundo trimestre, según el Balance de Criminalidad del Ministerio de Interior, en Jaén hubo 2.651 infracciones penales cometidas por medio de las nuevas tecnologías, con lo que aumenta un 3,4% respecto al mismo periodo, de enero a junio de 2024, cuando fueron 2.564. La mayoría de ellos, más del 90%, se consideran estafas informáticas.

Sin duda, las ciberestafa, el 'phising', los mensajes de WhatsApp haciéndose pasar por hijos en apuros o los correos de supuestos bancos que piden los datos personales son cada vez más comunes y afectan más a la ciudadanía. Es una situación que preocupa al punto de tener que destacarlo en el informe, pero no es lo único que inquieta en Jaén y se traslada a la memoria.

Retrasos

Las causas pendientes de tramitación aumentan en Jaén, Almería, Cádiz y Sevilla. Se observa que la carga laboral ha afectado en las sedes y ello determina que, como indica la Fiscal Delegada de Jaén, la duración media sean cinco años y que «pese a los intentos de impulso procesal», en el año 2023, se haya dictado una sentencia por hechos del año 2014, entre otros casos que se han quedado en las mesas durante demasiado tiempo.

De todas maneras, el trabajo en la provincia fue continuado. Así, en la Fiscalía de Jaén, se dictaron 1.083 sentencias en el año 2024, en los Juzgados de Instrucción por conformidad en diligencias urgentes frente a 1.176 en 2023 lo que supone una disminución del 7,9%.

En cuanto al número total de sentencias de los Juzgados de lo Penal correspondientes tanto a las dictadas en procedimientos abreviados y juicios rápidos, han aumentado en 14,% siendo su número total 1.663 en 2024 frente a 1.459 en el año 2023.

Respecto al grado de conformidad, «es de destacar un aumento de sentencias», subrayaron, 1.118 en el año 2024 frente a 935 del año 2023 es decir 19,6% de sentencias condenatorias dictadas conformes con el fiscal por conformidad.

Además, las suspensiones de juicios en lo Penal han pasado de 995 en 2023, a 1.041 en 2024, lo que representa un 4,6%, de aumento en las suspensiones y que se suman a los que ya están pendientes de señalizar.

Acoso escolar

Como novedad, en relación al acoso escolar, valorado por primera vez en este ejercicio estadísticamente, con un total de 1.196 casos en toda España, destaca el hecho de que los problemas de salud mental de los menores subyacen en muchos de los supuestos, bien como causa o consecuencia de la infracción.

Durante el año 2024 se incoaron 75 Expedientes de Reforma —investigación y actuación desde el propio centro escolar—, destacando por su importancia los 62 en Málaga, seguidos de los 6 de Cádiz, 4 y 3 respectivamente en Jaén y Huelva. Todas las Secciones de Menores vienen a indicar como se reitera Memoria a Memoria, que la gran mayoría de los expedientes se resuelven vía solución extrajudicial.

Sin fianza

En Jaén, por otro lado, en 2024 se solicitaron 136 peticiones de prisión sin fianza, siendo acordadas por el órgano judicial 134, cursándose 3 solicitudes de libertad, lo que totalizan 139 solicitudes, frente a las 135 que se realizaron en el año 2023.

En Fiscalía señalaron que «sigue resultando elevado» el número de causas incoadas por el quebrantamiento de las órdenes de alejamiento, sin que tengan lugar modificaciones respecto al resto de tipologías con algún ligero aumento en algunos casos, como ocurre en Jaén.