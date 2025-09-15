Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Imagen de archivo de trabajos de investigación por internet. ideal

Fiscalía alerta del incremento de delitos de estafa en Jaén

El uso de las nuevas tecnologías afecta especialmente al aumento de este tipo de delitos que cada año cuenta con más víctimas

Enara López de la Peña

Enara López de la Peña

Jaén

Lunes, 15 de septiembre 2025, 13:21

La última memoria de la Fiscalía General del Estado, relativa a la actividad del ministerio público en 2024, muestra que en Jaén destaca el incremento ... de los delitos de estafa que, «muy probablemente, pueda vincularse con las nuevas tecnologías». Es algo que se observa también en otras provincias y a lo que se refiere la Fiscalía de Jaén.

