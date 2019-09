Más de 600 firmas en change.org para mantener el botellón en la Feria Argumentan que el recinto dedicado a tal fin «no molesta a nadie» y en él se puede beber «económicamente frente a los altos precios de las bebidas en las casetas» LAURA VELASCO Jueves, 26 septiembre 2019, 11:04

La decisión del Ayuntamiento de Jaén de no permitir el botellón en la próxima Feria de San Lucas en el recinto habilitado para tal fin ha provocado la indignación de cientos de jóvenes. Una petición de change.org lleva más de 600 firmas recogidas para que la medida no se materialice, argumentando que es un espacio «que no molesta nadie» beber «económicamente frente a los altos precios de las bebidas en las casetas». «No son conscientes de la que se podría liar si en vez de concentrarnos a todos en un sitio cada grupo de personas bebe en un punto cercano al recinto ferial, ya sean olivos de propiedad privada, parques cercanos, descampados, o incluso viviendas. Recordemos lo que pasó en el festival de los colores del 2017, cuando también se prohibió beber en el ferial y todos los olivos cercanos se vieron perjudicados», manifiesta el texto de la petición.

En redes sociales un gran número de jóvenes ha mostrado su rechazo a la decisión, e incluso se ha creado una cuenta en Twitter, Sí al botellón San Lucas 2019 (@botellonferia), que está recopilando sugerencias de lugares alternativos para beber.