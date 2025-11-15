Las fincas rústicas se disparan en Jaén: los fondos de inversión acaparan y los agricultores se quedan fuera

¿Qué agricultor puede comprar hoy más tierra? A pesar del periodo de incertidumbre que vive el sector, con sequías, bajos precios del aceite y ... falta de relevo generacional, los datos ofrecen lo que a priori son datos sorprendentes: el mercado en Jaén está en plena expansión: hasta agosto se habían realizado un total de 3.384 transacciones.

Esta cifra es importante por dos motivos. El primero es porque se rompe una tendencia negativa de los últimos dos años, motivado sin duda por las duras sequías que sufrió el olivar. Y el segundo es porque supone un crecimiento del 23% respecto al mismo periodo del año anterior, un porcentaje casi cinco veces superior al de Andalucía (5%) y el doble que a nivel nacional (11,8%).

Sin embargo, inmobiliarias, tratantes y vendedores no aprecian ese interés creciente que deberían representar los datos. Es más, desde el sector aseveran que los agricultores muestran, en el mejor de los casos, la misma intención que otros años en adquirir tierra, o menos incluso.

Así lo afirma para IDEAL R. L., persona que se dedica a este tipo de transacciones. En su experiencia en los seis primeros meses del 2025, época en que se cierran más tratos, aprovechando antes de que madure la aceituna, «ha habido un interés decreciente, con menos agricultores preguntando o buscando tierras de labranza», apunta.

Ampliar

El motivo principal es el agua. En una situación de cambio climático donde cada gota es un tesoro, y donde la previsión es que cada año el ecosistema sea más árido, las tierras de regadío en venta escasean, y cuando se ponen en el mercado están a un precio que en muchos casos es inasumible para el potencial comprador.

«He pasado de vender olivas de regadío por 300 euros a 550 euros. Lo que ocurre es que ya no puedes comprar de secano, porque aunque estés dispuesto a invertir en infraestructuras hídricas, las comunidades de regantes no aceptan más socios. No tienen agua para ellos y en los tiempos actuales el de secano no es rentable. Ahí radica el problema», señala R. L.

Una conclusión similar a la que llega la plataforma Cocampo, que en un informe de 2025 sobre fincas rústicas determina que los precios más altos se dan en «cultivos de mayor valor añadido y regadíos intensivos». «El agua actúa como palanca de valor al multiplicar los rendimientos y habilitar cultivos de mayor margen», se señala en el documento.

Mientras en los agricultores pequeños decrece la demanda, la oferta sí sube. Según manifiesta Ramón Ruiz, olivarero y tratante en la Sierra de Segura, hay agricultores que quieren vender sus tierras, pero al ser de pequeñas dimensiones no encuentran compradores fácilmente.

«Los que venden suelen ser agricultores ya mayores que no ven relevo generacional y creen que es mejor deshacerse de ellas. Otro caso más común es el de hijos que han heredado y no se dedican al campo, no viven ni siquiera en el pueblo, y prefieren quitárselas de encima lo más rápido posible», manifiesta Ruiz.

Incertidumbre

Una situación difícil de resolver. A parte del problema del agua, el sector atraviesa un periodo de incertidumbre, con los bajos precios del aceite de oliva, falta de relevo generacional y mano de obra, a lo que hace pocos meses se le unió el posible recorte a la Política Agraria Común (PAC) planteada en la propuesta del marco financiero plurianual de la Unión Europea.

«¿Cómo te atreves a comprar una finca cuando es posible que te quiten un 20% de la subvención, que en muchos casos es de lo que vivimos? O que cuando te jubiles ya no vas a tener la subvención, entonces ¿para qué voy a invertir?», expresa Ramón Ruiz.

Entonces, ¿quién compra las fincas? La respuesta es sencilla: las grandes empresas, fondos de inversión y familias con gran patrimonio. Con gran músculo financiero, pueden enfrentarse a desembolsos de millones de euros para cultivos superintensivos, que generan más beneficios.

«Es común los casos de inversión en tierras sin cultivos. Invierten, ponen regadío, hacen crecer al olivar, y cuando están para producir lo venden a las empresas que quieren beneficios inmediatos. Es un círculo en el que las grandes empresas y los fondos de inversión se hacen de oro», explica R. L.

La razón de este cambio, agravado en la última década, es que las fincas rústicas se han convertido en un valor refugio. Como detalla el informe de Cocampos, son activos de bajo riesgo y estabilidad a largo plazo, lo que incide en la evolución de los precios al alza, con fondos especializados que ven una alternativa menos voluble según las coyunturas económicas.

Aún así, siempre existen casos de agricultores que aún están dispuestos a invertir. Es el caso de Ramón Galán Cubillas, que ha comprado en el último año un par de fincas para completar la que tenía su mujer.

«En su momento pertenecieron a mi suegro, pero parte de ellas las había vendido. Teníamos unas fanegas separadas, por lo que otros agricultores atravesaban nuestras fincas para llegar a las suyas y eso era incómodo, así que cuando se presentó la oportunidad decidimos invertir para darle más valor a la propiedad», detalla.

Una decisión para la que no le tembló el pulso, si bien reconoce que no tiene claro si está dispuesto a continuar expandiéndose. «Lo que hablo con mis amigos y la gente del pueblo es que no quieren comprar más, que ya bastante tienen. Aunque no negaré que si se presenta una buena oportunidad me lanzaré de cabeza», asevera.