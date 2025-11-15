Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Olivar en seto. Ideal

Las fincas rústicas se disparan en Jaén: los fondos de inversión acaparan y los agricultores se quedan fuera

El número de transacciones ha aumentado un 23% en lo que va de año, cuatro veces más que en Andalucía, con las grandes empresas como protagonistas

Jesús Jiménez

Jaén

Sábado, 15 de noviembre 2025, 00:24

Comenta

¿Qué agricultor puede comprar hoy más tierra? A pesar del periodo de incertidumbre que vive el sector, con sequías, bajos precios del aceite y ... falta de relevo generacional, los datos ofrecen lo que a priori son datos sorprendentes: el mercado en Jaén está en plena expansión: hasta agosto se habían realizado un total de 3.384 transacciones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Choque de dos camiones de madrugada en la A-4 en Marmolejo
  2. 2 Así es el genial corto animado de Granada 2031
  3. 3 Investigan el origen del incendio que acabó con una niña fallecida en Las Gabias, cuya familia es de Jaén
  4. 4 100 empresarios y emprendedores se dan cita en Jaén para fomentar el liderazgo
  5. 5 El PSOE acusa a la Junta de «estafar y maltratar a la ciudad»
  6. 6 Arranca la campaña del Bono-Comercio para impulsar las compras navideñas
  7. 7 Desarticulan un grupo criminal dedicado a robar droga en la Costa de Granada
  8. 8 Las empresas de turismo de Jaén, satisfechas por ser parte de la Mesa del Aeropuerto
  9. 9

    Las fincas rústicas se disparan en Jaén: los fondos de inversión acaparan y los agricultores se quedan fuera
  10. 10 La borrasca Claudia deja hasta 40 litros por metro cuadrado en Jaén

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Las fincas rústicas se disparan en Jaén: los fondos de inversión acaparan y los agricultores se quedan fuera

Las fincas rústicas se disparan en Jaén: los fondos de inversión acaparan y los agricultores se quedan fuera