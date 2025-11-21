Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Visita del consejero de Justicia al centro. Junta

Finalizan las obras del Centro de Internamiento de Menores Infractores Las Lagunillas

Se han adecuado las redes de saneamiento de aguas, climatización y suministro eléctrico, entre otras reformas

E. L.

Viernes, 21 de noviembre 2025, 15:48

Comenta

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha visitado el Centro de Internamiento de Menores Infractores (CIMI) Las Lagunillas de ... Jaén tras el fin de las obras ejecutadas para adecuar las redes de saneamiento de aguas, climatización y suministro eléctrico, entre otras reformas, con una inversión total de 456.233 euros. Nieto ha defendido que la inversión en los recursos del sistema de Justicia Juvenil para la reeducación de los menores mientras cumple medidas judiciales «es el mejor dinero empleado en esta Consejería», que en Presupuesto para 2026 superará los 82,7 millones de euros.

