El final de verano deja 250 parados más en la provincia de Jaén hasta superar los 35.000 En el mes de agosto aumenta en 300 personas el desempleo en el sector servicios, mientras la agricultura crea puestos de trabajo

Malas noticias aunque esperables en el mercado laboral en Jaén en el mes de agosto. El paro ha aumentado en 205 personas y vuelve a superar la barrera de los 35.000 (35.158) desempleados, rompiendo la tendencia positiva de los últimos meses.

Aún así, hay motivos para el optimismo, y es que si se compara con el número de parados de agosto de 2024, hay 4.000 desempleados menos que en dicho mes, cuando se rozaban los 40.000. Esto supone un descenso del más del 10% en un solo año, porcentaje muy superior a la media andaluza (-7,31) y casi el doble que la española (-5,66%).

Por sectores, es servicios el principal responsable de estos datos, pues el paro ha aumentado en más de 300 personas hasta situarse en las 22.849. El otro campo donde la respuesta del mercado laboral ha sido negativa es en la construcción, con un aumento de 75 desempleados hasta alcanzar los 1.834.

Por el contrario, la agricultura mantiene su tendencia positiva y consigue reducir en agosto el número de parados en 182 casos, hasta situarse en los 4.200. Además, la industria se mantiene estable con siete desempleados menos (2.366 en total) y las personas que buscan trabajo por primera vez aumentan en 11 y superan los 3.900 casos.

Respecto al género, se mantiene la desigualdad, pues en las mujeres el paro asciende a más de 23.225 mujeres, es decir, dos tercios de las personas desempleadas son mujeres frente a los 11.933 hombres.

Este aumento del paro se corresponde con el descenso en el número de contratos firmados en la provincia, que caen en más de 2.500 respecto al mes de julio hasta situarse en los 16.733, un descenso de más del 13%. En la comparativa con el mismo mes en 2024, se confirma que ha sido ligeramente peor, con 122 contratos menos, con una caída del 0,72%, la mitad que en Andalucía pero muy superior a la de España, que prácticamente se mantiene estable (0,02%).

Una buena noticia es que la caída es muy moderada en los contratos indefinidos, con tan solo 44 menos que en julio, lo que supone un porcentaje del 0,83% hasta los 5.231, un descenso muy alejado de la media andaluza, donde se roza el 30%. En cuanto a la comparativa con agosto de 2024, la tendencia es positiva, con 18 contratos más, siendo la única provincia andaluza con datos positivos junto a Cádiz.

La temporalidad sigue siendo un problema en el mercado laboral de Jaén. De los más de 206.000 contratos firmados en lo que va de año, el 35% correspondieron a indefinidos, porcentaje cinco puntos por debajo de la media andaluza (la peor cifra junto a Cádiz).

Por último, en materia de prestaciones por desempleo el número de beneficiarios en Jaén asciende a más de 40.000 personas, de las que casi la mitad (18.000) reciben el subsidio, mientras que 11.700 ingresan una pensión contributiva y 489 la Renta Activa de Inserción.

