El fin de la ola de calor trae alivio térmico a Jaén, con caídas de hasta siete grados Guarromán registra las máximas más altas con 36,7 grados, aunque de forma generalizada se mantienen entre los 35 y 36

Un joven se refresca en la fuente de la plaza de la Constitución de Jaén, en una imagen de archivo.

Jesús Jiménez Jaén Martes, 19 de agosto 2025, 20:20

La insufrible ola de calor que ha azotado a Jaén y a todo el país más de una semana por fin se marcha, dejando un más que ansiado alivio térmico que los termómetros de la provincia confirman. El descenso de las temperaturas ha sido generalizado en todo el territorio, con una caídas de cuatro a siete grados dependiendo de la zona.

El municipio de Guarromán es el que ha registrado una mayor temperatura en la jornada del martes, donde el mercurio ha conseguido alcanzar los 36,7 grados, según el portal especializado Suremet. Una temperatura moderada si se compara con la que se registró el pasado lunes, donde el mercurio llegó a alcanzar los 41,4, casi cinco más.

Aún más pronunciada ha sido la caída en otra localidad de Sierra Morena, en este caso Castellar, donde el descenso ha sido de más de siete grados, pues el lunes se registraron 42,6 grados frente a los 35,3 de la jornada del martes.

Un descenso muy similar al que ha sucedido en la zona de la depresión del Guadalquivir, donde se ha producido una caída de cinco a siete grados dependiendo del municipio. Por ejemplo, Peal de Becerro registró la máxima temperatura el lunes con 41,9 grados, mientras que este martes se han quedado en 34,9. En la capital las máximas se quedaron en el mismo 34,9, aunque el descenso fue ligeramente inferior, de seis grados.

Igual o más pronunciada ha sido la caída en la comarca de La Loma, donde se han llegado a registrar descensos superiores a siete grados en las máximas, como por ejemplo el caso de Úbeda, donde se han alcanzado máximas de 35 grados frente a los más de 41 que sufrieron el lunes.

Este descenso generalizado de las temperaturas ha permitido que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pase de activar la alerta roja en varios puntos del territorio a que no haya ninguna activa para los próximos días. La caída se ha producido por la entrada de aire más fresco, que ha permitido cambiar la dinámica atmosférica.

Para los próximos días se espera que las temperaturas continúen descendiendo un par de grados el miércoles y el jueves. Después habrá un ligero repunte con los termómetros marcando cifras similares a las de este martes, que se mantendrán al menos hasta la próxima semana.