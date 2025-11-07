Fin a la cumbre de Agencias de Viajes en Jaén con una jornada sobre turismofobia

Segunda y última jornada de la 8º Cumbre Mundial de Asociaciones de Agencias de Viajes, un evento que ha convertido a la provincia de Jaén ... en el epicentro del sector turístico, con la participación de más de 240 profesionales y 120 asociaciones nacionales e internacionales procedentes de más de 60 países.

La cita ha estado organizada por la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV) y la Asociación Provincial de Agencias de Viajes de Jaén junto con la Junta de Andalucía, la Diputación y el Ayuntamiento de Jaén y la Federación Andaluza de Agencias de Viajes.

En este segundo día se han abordado una gran variedad de temáticas. En el primer panel, moderado por Christian Möller, director de Transporte y Distribución de ECTAA, se ha debatido sobre los métodos de pago B2B en el sector turístico. Los expertos han tratado las ventajas y desventajas de su uso, las principales oportunidades que presentan las tarjetas virtuales y las obligaciones de asegurar que se incorporan las necesidades de todos los actores.

Más tarde, Karl Julian Hansen-Larramendi, Product Marketing Manager at Amadeus, ha hecho un repaso a la evolución de la comercialización aérea a lo largo del tiempo y ha realizado una radiografía sobre el momento actual, los retos a los que se enfrentan las agencias y diversas soluciones que ofrece Amadeus.

Sobreturismo

El siguiente panel, moderado por José Manuel Lastra, vicepresidente primero de CEAV, ha versado sobre cómo las agencias de viajes pueden contribuir a resolver el problema de los destinos saturados. Todos los ponentes han coincidido en el hecho de que existe el sobreturismo y la turismofobia, y que lo más inteligente es enfrentarse al problema «con determinación» para lograr el equilibrio.

Los panelistas han hecho hincapié en el papel asesor del agente de viajes, que puede proponer ofertas sostenibles con experiencias únicas inmersivas y respetuosas con el destino, y han señalado la importancia de la colaboración público-privada.

Capital

En esta segunda jornada también ha habido espacio para trasladar las bondades del turismo en la capital. El alcalde, Julio Millán, quiso hacer hincapié en que «lo que en otras ciudades es un problema, aquí lo convertimos en oportunidades, porque en la ciudad de Jaén, la iniciativa privada está contribuyendo a convertir edificios en desuso o algunos casi en ruina, en apartamentos turísticos, con el doble logro de aumentar el número de cámaras, que lo necesitamos, y recuperar patrimonio».

En ese sentido, el alcalde valoró que proyectos como «el hotel boutique en el antiguo convento de Santa Úrsula o el glamping en el antiguo solar del parque acuático de Valdeastillas vendrán a sumar la oferta hotelera de Jaén, junto a otras iniciativas que conoceremos en las próximas semanas».

En cuanto a datos en la capital, el alcalde explicó que «en 2024, el Centro Cultural Baños Árabes de Jaén cerró el año 2024 con 114.000 visitas, cifra récord con la que se asienta como el enclave turístico más visitados de la provincia; mientras la catedral ha sumado en lo que va de año 90.730 visitas cuando el año pasado en la misma fecha apenas se alcanzaban las 80.500 visitas. Llevamos este año un 11% más de visitantes a la SEO jienense».