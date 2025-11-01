Una fiesta rave reúne a más mil personas en Campillo de Arenas
La Guardia Civil controla los vehículos que acceden a la misma
Sábado, 1 de noviembre 2025, 15:42
Una fiesta 'rave' reúne desde la pasada noche en torno a un millar y medio de personas en un área del término municipal de Campillo ... de Arenas. Convocados a través de redes sociales, han llegado desde los más dispares lugares, incluso del extranjero, para compartir fiesta como mínimo hasta mañana domingo.
La Guardia Civil está controlando los vehículos que han accedido y quieren acceder a esta fiesta, muchos de ellos ya se ven obligados a dejar sus coches alejados de la 'rave' para continuar caminando hasta ella.
El principal acceso hacia el espacio de la fiesta es la salida de la Autovía A-44, en el límite provincial entre Jaén y Granada; de hecho la 'rave' está más próxima a Noalejo que a Campillo de Arenas.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión