La fiesta no para: la 'rave' de Jaén sigue con más de 2.000 personas

La música no para. Tras dos noches de fiesta, la 'rave' celebrada en un área conocida como Las Lagunas, dentro del término municipal de Noalejo, ... continúa este domingo. Se estima que la afluencia es superior a las 2.000 personas, llegados de toda España e incluso del extranjero.

Según explica a IDEAL Antonio Morales, alcalde de Noalejo, desde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se prevé que la 'rave' continúe todo el domingo y que al caer la noche comiencen a irse los primeros participantes.

En la convocatoria compartida a través de redes sociales se invitaba a participar hasta el 2 de noviembre. Sin embargo, todo parece indicar que la fiesta continuará unos días más. «Pueden durar semanas o incluso meses, pero pensamos que no llegará a tanto. Han elegido un paraje muy frío donde, con la bajada de las temperaturas, no creemos que aguanten demasiado», relata.

El lugar no ha sido escogido al azar. Morales considera que en la 'rave' no hay nada de improvisación, y que los organizadores la han preparado meticulosamente. «Solo se accede por caminos rurales. No es un lugar que puedas mirar con el Google Maps. Han tenido que venir, estudiar el terreno, cómo acceder con los vehículos y asegurarse de que no molestaban», relata.

La 'rave' no ha producido malestar entre los vecinos. A 11 kilómetros del núcleo urbano, la música no se escucha, y no se han producido ningún incidente reseñable.

Lo que más preocupa es la seguridad. Con los caminos rurales cortados por los vehículos de los participantes, los camiones de los bomberos no podrían acceder en caso de incendio. «Es un paraje natural muy protegido. Con el verano tan seco hay mucha maleza que puede arder fácilmente y sería difícil acceder a la zona».

Otra de las preocupaciones para el Ayuntamiento es el estado en el que dejen la zona, pues los arreglos y limpieza correrán a cargo del Consistorio.

Las vías de acceso permanecen cortadas desde la madrugada del sábado. Tras establecerse el control de la Guardia Civil, los que llegaban después de medianoche optaron por dejar sus coches alejados de la 'rave' y hacer el camino andando. Nada menos que siete kilómetros de monte, y cargados con mochilas y otros enseres.