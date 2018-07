Fiel respaldo al concurso culinario Autoridades, colectivos, asociaciones y empresarios del sector refrendaron un año más la velada En tan solo tres años el Concurso organizado por IDEAL ha sabido hacerse un hueco en este, cada vez más exigente, universo gastronómico ANTONIO ORDÓÑEZ JAÉN Sábado, 14 julio 2018, 03:04

La gala de la prueba final del Concurso Culinario Jaén Chef de Diario IDEAL ha conseguido convertirse, en tan solo tres año, en una velada muy esperada por todos los amantes y curiosos del mundo de la gastronomía. Y no es para menos, son muchas las autoridades, profesionales vinculados con el mundo de la gastronomía y el sector agroalimentario, etc., que se han dado cita en estas tres ediciones, y han coincido al destacar que se trata de una propuesta interesante, amena y atractiva, que sirve como punto de encuentro de multitud de personas vinculadas al universo gastronómico.

Y un año más esas sensaciones y opiniones se reafirmaron. El Hotel HO Ciudad de Jaén acogió a más de un centenar de representantes y profesionales de distintos ámbitos que siguieron muy de cerca todo lo que sucedía durante la final y que compartieron además momentos entrañables de charla, confidencias y pasión por la gastronomía. En el capítulo de autoridades y representantes de organismos, arroparon el acto Pedro Bruno, diputado de Agricultura, Medio Ambiente y Ganadería de Jaén; los concejales en el Ayuntamiento de Jaén Yolanda Pedrosa (Sanidad, Consumo y Mercados) y Miguel Contreras (Personal, Régimen Interior, SOMUCISA y Comunicación) y Francisco Estepa (PSOE); el gerente de Ferias Jaén, José Mª Valdivia; Miguel Serrano Siles, director del Área de Negocio en Jaén de CaixaBank; el gerente de Asostel, Juan Porras Hidalgo; Rafael Valera, en representación de la Peña Flamenca de Jaén; Rafael Fernández Romero, de la Escuela de Hostelería Casería de las Palmeras; Juan Antonio Aguayo, responsable de Trade Marketing y Comunicación en Grupo ALVIC; la presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias JAEM, Carmen Rueda; y un largo etcétera.

Anfitriones

Como anfitriones de la velada, participaron el delegado en Jaén de Diario IDEAL, José Luis Adán; la delegada Comercial, María José Jiménez; el director gerente de Comercializadora de Medios, Jesús Torres; sin olvidar a las compañeras del departamento comercial, Carmen Sánchez Villanueva y Carmen Soler García. Ellos acompañaron a los distintos invitados, entre los que no se puede tampoco olvidar a representantes de distintas empresas del sector de la hostelería, la alimentación, etc. Así, disfrutaron también de la gala María Rosa de La Chica, de Aceites Maquiz; María Isabel Montiel, Francisco Lombardo y Montserrat Montiel, de Centro Nature Urban Spa; Gabriel Díaz Morales, de Grupo Damn; Juan Manuel Torres y María José Mata, de Comercial Juan Domínguez; María Muñoz y María Contreras, de Flor de Mágina; Mercedes Pulido y Juan García Gómez, de Freiduría Marteña; Lourdes Vílchez, Blas Sánchez Mora, María Dolores Sánchez Mora y Juan Carlos Sánchez Mora, de Frutas Sánchez Mora; Lucila Pousa, de Servicios Funerarios San José; Antonio López Martínez de Granja San Juan; Santiago Muñoz Requena, de Grupo La Toja; Alfonso Rivlillas y Maribel Bonachela, de Licores Riska; Fernando y Pablo García Montoya, de Mongar Higiene; Rocío Valero, de Reguera Jarque Catering; Carmen Sánchez, de Ureña Agogados; Inmaculada Buendía y Rafael Mesa, de TodoHotel; Fernando Romero, de Jafrisur; Ana Peralta, de Peralta Abogados; Álex Milla, chef de El Mercado; representantes de Royal Menú Catering, etc.

Sin duda, Diario IDEAL puede sentirse satisfechos del trabajo realizado, pues un año más -y como reconocieron los asistentes- la gala de la final del Concurso Culinario Jaén Chef fue todo un éxito, y mereció la pena tantos esfuerzos para diseñar esta velada. La mirada está ya puesta en la cuarta edición de una cita gastronómica convertida en uno de los grandes acontecimientos de la cocina jienense.