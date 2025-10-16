El ferial calienta motores para su sprint final

Manuela Millán Jueves, 16 de octubre 2025, 21:14 Comenta Compartir

San Lucas va tomando color para sus últimos días. Recta final de la feria de la capital, en la que caseteros y feriantes dirán adiós a la temporada hasta el próximo mes de abril, de ahí a que estos últimos días estén dispuestos a recibir a jienenses y visitantes que quieras cumplir con cada una de las tradiciones de la feria. Chatos, atracciones, bailes en las casetas o patatas asadas forman parte de la variada oferta de una feria que cada año aúna la esencia jienense, con la novedad de que cada edición hace más calor.

Un día más, el ferial se ambientaba desde el mediodía con amigos y compañeros de trabajo que optaban por visitar el ferial para pasar unas horas de diversión y hacer equipo. Es el caso de la Unión de mujeres Empresarias y Profesionales de la provincia de Jaén (AJEM), que han dejado a un lado sus quehaceres diarios para disfrutar del día festivo. También lo han hecho los trabajadores de la Delegación de Fomento de la Junta de Andalucía, con el delegado, Miguel Contreras, a la cabeza, que cada San Lucas comparten unas horas fuera de la rutina. A ellos se les han unido otros grupos de jienenses que han aprovechado el día previo al fin de semana para disfrutar del ferial con más tranquilidad.

Le toca al PSOE

Junto a ellos, se ha celebrado una de las citas más tradicionales de la feria, la comida del PSOE provincial, encabezada por Juan Latorre, secretario general de los socialistas en Jaén, sucesor de Paco Reyes, presidente de la Diputación, que ha dejado un mayor protagonismo en esta ocasión a su discípulo. Latorre ha estado acompañado de gran parte del equipo que lo apoyó, entre ellos su hermano, el senador José Latorre, o una de sus personas de confianza, el parlamentario Víctor Torres, que se ha incorporado un poco más tarde.

Entre los retos de Latorre está coger las riendas de un Paco Reyes omnipresente en los últimos años en cada rincón de la provincia y darse a conocer en una capital en la que aún es desconocido. Aún es pronto aunque la carrera por las elecciones llaman a la puerta.

También ha estado presente la incansable Ángeles Férriz, contrincante de Latorre en las primarias del PSOE y parlamentaria en Sevilla que, además, está liderando la oposición a Junama Moreno en la mayor crisis desde que fuera presidente a causa de los fallos en los cribados por el cáncer de mama. Ha estado arropada por los suyos, como el alcalde de Marmolejo, Manuel Lozano, aunque ahora ya son todos los mismos según defienden.

Entre los rostros que se han echado en falta, al menos en algunos casos, el del alcalde, Julio Millán, que se encuentra de viaje comercial en China. Sí que ha estado parte de su equipo de Gobierno, como Ángeles Díaz (team Latorre) o Javier Padorno (team Férriz).

Eso sí, no han faltado alcaldes como Laura Nieto (Valdepeñas) o Yolanda Caballero (Alcaudete), además de cargos como el subdelegado del Gobierno, Manuel Fernández. Todos coinciden en que viene un año interesante con unas elecciones andaluzas en las que «lo darán todo para que María Jesús Montero se haga con la Junta». Eso sí, aún no se sabe quien la acompañará en las listas de Jaén.

Ambiente

Por lo demás, en el ferial se nota que ya es jueves, pues se ha visto más ambiente que en los días anteriores. Desde primera hora han comenzado a funcionar los 'cacharritos' y las casetas de 'marcha' también estaban más ambientadas.

Además, lo caseteros han ofrecido más comidas que a comienzos de semana. En general, ambos colectivos empresariales están satisfechos con las cifras que está dejando San Lucas 2025, y aún quedan los días más potentes.