La Feria de San Lucas se salda con un 30% menos de intervenciones policiales No se ha producido ninguna incidencia grave, aunque aumentan las sanciones por miccionar en la calle

Jesús Jiménez Jaén Lunes, 20 de octubre 2025, 18:24

Una feria más segura, aunque permanecen algunas conductas incívicas. Ese es el resumen del balance de las Fiestas de San Lucas realizado por el Ayuntamiento de Jaén, pues según informa el Consistorio el dispositivo de seguridad «ha funcionado correctamente», con un 30% menos de intervenciones con respecto al año anterior.

Así lo ha desgranado la concejala de Participación Ciudadana, Policía Local, Protección Civil y Bomberos, María Carmen Angulo, quien ha destacado que en los diez días de feria no se ha producido ningún incidente grave. La edil ha aseverado que «se ha duplicado el dispositivo de seguridad para la feria sin reducir los recursos destinados al resto de la ciudad», objetivo conseguido «gracias al incremento en el número de agentes de la Policía Local».

Angulo ha matizado que, no obstante, durante esta feria «han aumentado considerablemente las sanciones por miccionar en zonas no habilitadas para ello y se han levantado actas a algunas casetas por el uso indebido del tratamiento de los residuos sólidos urbanos conforme a la normativa vigente municipal».

Respecto a la afluencia, se ha cifrado en unas 430.000 personas las que han pasado por el recinto ferial. Esta cifra supone un 34,3% más que en 2024 cuando 320.000 visitaron la feria.

En concreto, las actividades de calle, organizadas desde el Patronato municipal de Cultura con motivo de esta Feria, como cabalgata, pregón, 'Jaén baila en feria' el y espectáculo de drones han concentrado a 26.700 personas. Por otro lado, los espectáculos y conciertos celebrados en los espacios escénicos municipales como el Auditorio de la Alameda, el Teatro Darymelia e Infanta Leonor han contado con 12.800 espectadores. Así, suman entre espacios cerrados y actividades de calle un total de 39.500 espectadores, mientras que el año anterior se contabilizaron 34.000, lo que supone un incremento del 14% más que en 2024.